Поліція підтвердила факт затримання на Дніпропетровщині серійного вбивці-ґвалтівника

Зловмисника арештовано. Йому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

У Кривому Розі Дніпропетровської області правоохоронці затримали 35-річного місцевого жителя за підозрою у пограбуванні, зґвалтуванні та вбивстві жінок.

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Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України з посиланням на першого заступника голови Нацполіції – начальника кримінальної поліції В’ячеслава Аброськіна.

За його словами, упродовж травня-червня цього року на території Кривого Рогу сталося шість нападів на жінок. У результаті цих злочинів дві потерпілі загинули, ще чотири – зазнали фізичного насильства. Зловмисник грабував жінок та забирав їхні особисті речі.

«Після збору та аналізу всієї інформації стало зрозуміло, що всі потерпілі жінки мають вік від 18 до 38 років. Всі злочини вчинено схожим способом, жертви схожі між собою за зовнішніми ознаками. Крім того, збігався час скоєння злочину – після 21-ї години», - розповів він.

Аброськін зазначив, що всі з‘ясовані ознаки вказували на серійність злочинів, відтак для їх розкриття була створена посилена слідчо-оперативна група. Розшукові заходи проводилися цілодобово. До їх проведення щодня залучалося близько півтисячі людей: поліцейських, бійців Нацгвардії, військовослужбовців, громадян.

«18 червня ми встановили особу, причетну до скоєння цих злочинів. Зібрано всі докази. На сьогодні особа затримана, заарештована, утримується в ізоляторі тимчасового тримання. Чоловік дає покази, і практично по всіх епізодах вбивств або розбійних нападів зібрано доказову базу. На сьогодні зловмиснику оголошено підозру по шести епізодах», – підкреслив перший заступник глави Нацполіції.

Він також додав, що правоохоронці вилучили мобільні телефони і особисті речі потерпілих, а також інші докази, які вказують на винуватість затриманої особи.

За словами начальника Департаменту карного розшуку Сергія Тіхонова, правоохоронці провели максимум заходів і мобілізували всі можливості для виявлення і затримання зловмисника. З цією метою до Кривого Рогу відрядили найбільш досвідчених працівників Департаменту карного розшуку Національної поліції України. Крім того, до пошуків злочинця залучили психолога, який склав психологічний портрет нападника.

«Це нам дало змогу прогнозувати його дії, зрозуміти його наступні кроки та більш якісно планувати подальші дії оперативників по його встановленню та затриманню», – зазначив Тіхонов.

Крім того, з показів уцілілих жінок спеціалісти склали фоторобот з прикметами нападника. Правоохоронці залучили до пошуків нападника жінку, схожу на раніше потерпілих. Вона виконала роль «приманки» під час спецоперації із затримання зловмисника.

У результаті спецоперації правоохоронці затримали 35-річного раніше судимого жителя Кривого Рогу. З‘ясовано, що він звільнився з місць позбавлення волі наприкінці 2017 року.

«В результаті комплексу вжитих заходів особу злочинця встановлено та затримано. Йому інкримінують навмисні вбивства та розбійні напади», – розповів Тіхонов.

Слідчими дії чоловіка кваліфіковано за ст. 187 і 115 Кримінального кодексу ("розбій"; "умисне вбивство"). Зловмисника суд взяв під варту строком на 60 діб. Затриманому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.