Новий рік-2019: рецепти традиційних салатів на святковий стіл

Традиційно у Новий рік на столах українців з'являються салат "Олів'є" і оселедець під "шубою".

Меню новорічного столу є чи не найголовнішим питанням для кожної господині напередодні свят. Проте є страви, які з року в рік традиційно з'являються на святкових столах країни.

УНІАН зібрав кращі рецепти новорічних салатів.

Рецепт салату Олів'є

Новорічний стіл не можна уявити без «Олів'є». Вже кілька десятків років цей салат є невід'ємною частиною святкового меню. Для його приготування знадобляться:

• 6 середніх картоплин

• 2 великі моркви

• 6 яєць

• 400-600 г вареної ковбаси

• 1 банка консервованого горошку

• 4 солоних огірка

• майонез

• сіль.

1. Моркву і картоплю відварити «в мундирах». Зварити яйця.

2. Овочі почистити і нарізати кубиками. У такий самий спосіб нарізати яйця, ковбасу і огірки.

3. Додати горошок.

4. Додати в салат сіль і заправити майонезом.

5. Перемішати.

Рецепт салату Олів'є - відео приготування

Відео "Готовим дома"

Для тих, хто стежить за своєю фігурою, є дієтичний варіант «Олів'є».

Рецепт Олів'є №2

Інгредієнти:

• 6 картоплин

• 2 великих моркви

• 6 яєць

• 2 курячих філе

• 4 свіжих огірка

• сметана або йогурт

• французька гірчиця

• сіль.

1. Відварити моркву, картоплю, яйця.

2. Зварити куряче філе, додавши трохи солі і, за бажанням, лавровий лист.

3. Почистити овочі та яйця і нарізати їх кубиками. Дрібно нарізати курку.

4. Додати горошок.

5. Змішати сметану або йогурт з гірчицею в пропорціях¼.

6. Додати до салату сіль, соус і перемішати.

Рецепт оселедця під шубою

Ще одним традиційним салатом, який нерідко зустрічається на святкових столах українців, є оселедець під «шубою». Для його приготування знадобляться:

• 200 г філе оселедця

• 2 середніх буряки

• 2-3 середніх картоплі

• 1 велика морква

• 1 цибулина

• 2 яйця

• майонез.

Рецепт оселедця під шубою - відео приготування

Відео "Сімейна кухня"

1. Відварити буряк, моркву і картоплю «в мундирах». Зварити яйця.

2. Нарізати невеликими кубиками оселедець і викласти на пласке блюдо.

3. Дрібно нарізати цибулю, викласти поверх оселедця і змастити майонезом.

4. Почистити і потерти на крупній тертці картоплю. Викласти поверх цибулі, злегка посолити і змастити майонезом.

5. Почистити і потерти на крупній тертці моркву. Викласти на тарілку і змастити майонезом.

6. Потім потерти очищені яйця, викласти зверху і змастити майонезом.

7. Почистити і натерти на крупній тертці буряк. Викласти поверх, злегка посолити і змастити майонезом.

8. Поставити в холодильник на кілька годин.

Салат Мімоза

Ще одним традиційним «рибним» слоенным салатом є «Мімоза». Рецепт «Мімози» дуже схожий на оселедець під «шубою», однак для його приготування знадобляться:

• 3 середніх картоплі

• 4 яйця

• 1 велика морква

• 1 велика цибулина

• 200 г консервованої риби в олії (наприклад, сайра)

• майонез

• сіль.

Рецепт салату Мімоза - відео приготування

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1. Відварити картоплю, моркву і яйця.

2. Потім овочі почистити і потерти на крупній тертці.

3. Яйця почистити і відокремити жовтки від білків. І те, і те потерти на дрібній тертці.

4. З консервованої риби злити масло і розім'яти виделкою, викласти на блюдо рівномірним шаром.

5. Дрібно нарізати цибулю, викласти поверх риби і змастити майонезом.

6. Потім рівномірним шаром викласти терту моркву, злегка посолити і змастити майонезом.

7. Виконати теж саме з картоплею.

8. Викласти зверху тертий білок і змастити майонезом.

9. Присипати зверху тертими жовтками, змащувати не потрібно.

Салат Цезар

Салат «Цезар» став дуже популярним у наших краях протягом останніх 10 років. Все частіше він також стає частиною новорічного столу.

Інгредієнти:

• 400 г курячого філе

• 1 качан салату Айсберг

• 200 г помідорів чері

• 100 г сиру пармезан

• Половинка білого хліба

• 2 зубчики часнику

• 3 столові ложки оливкової олії

• сіль

Для соусу:

• 2 яйця

• 2 чайні ложки гірчиці

• 3 столових ложки лимонного соку

• 3 столові ложки оливкової олії

• пармезан

• сіль.

Рецепт Цезаря - відео приготування

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1. Білий хліб нарізати кубиками і викласти на деко.

2. Оливкову олію вилити в невелику миску і видавити в нього часник. Підігріти трохи суміш в мікрохвильовій печі.

3. Хліб змастити олією з часником і відправити в розігріту до 180º духовку на 10-15 хвилин.

4. Куряче філе нарізати невеликими шматочками, посолити, поперчити і обсмажити на невеликій кількості олії.

5. Помити салат і порвати його руками на досить великі шматки.

6. Для соусу необхідно яйця кімнатної температури опустити в киплячу воду на одну хвилину.

7. Вилити яйця в миску, додати лимонний сік, гірчицю, олію, трохи тертого пармезану і збити все блендером.

8. Викласти на блюдо листя салату, зверху викласти курку, порізані навпіл або на чверті помідори черрі, нарізаний тонкими скибочками пармезан і грінки. Зверху полити соусом.