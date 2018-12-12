Новий рік-2019: рецепти традиційних салатів на святковий стіл
Меню новорічного столу є чи не найголовнішим питанням для кожної господині напередодні свят. Проте є страви, які з року в рік традиційно з'являються на святкових столах країни.
УНІАН зібрав кращі рецепти новорічних салатів.
Рецепт салату Олів'є
Новорічний стіл не можна уявити без «Олів'є». Вже кілька десятків років цей салат є невід'ємною частиною святкового меню. Для його приготування знадобляться:
• 6 середніх картоплин
• 2 великі моркви
• 6 яєць
• 400-600 г вареної ковбаси
• 1 банка консервованого горошку
• 4 солоних огірка
• майонез
• сіль.
1. Моркву і картоплю відварити «в мундирах». Зварити яйця.
2. Овочі почистити і нарізати кубиками. У такий самий спосіб нарізати яйця, ковбасу і огірки.
3. Додати горошок.
4. Додати в салат сіль і заправити майонезом.
5. Перемішати.
Рецепт салату Олів'є - відео приготування
Для тих, хто стежить за своєю фігурою, є дієтичний варіант «Олів'є».
Рецепт Олів'є №2
Інгредієнти:
• 6 картоплин
• 2 великих моркви
• 6 яєць
• 2 курячих філе
• 4 свіжих огірка
• сметана або йогурт
• французька гірчиця
• сіль.
1. Відварити моркву, картоплю, яйця.
2. Зварити куряче філе, додавши трохи солі і, за бажанням, лавровий лист.
3. Почистити овочі та яйця і нарізати їх кубиками. Дрібно нарізати курку.
4. Додати горошок.
5. Змішати сметану або йогурт з гірчицею в пропорціях¼.
6. Додати до салату сіль, соус і перемішати.
Рецепт оселедця під шубою
Ще одним традиційним салатом, який нерідко зустрічається на святкових столах українців, є оселедець під «шубою». Для його приготування знадобляться:
• 200 г філе оселедця
• 2 середніх буряки
• 2-3 середніх картоплі
• 1 велика морква
• 1 цибулина
• 2 яйця
• майонез.
Рецепт оселедця під шубою - відео приготування
1. Відварити буряк, моркву і картоплю «в мундирах». Зварити яйця.
2. Нарізати невеликими кубиками оселедець і викласти на пласке блюдо.
3. Дрібно нарізати цибулю, викласти поверх оселедця і змастити майонезом.
4. Почистити і потерти на крупній тертці картоплю. Викласти поверх цибулі, злегка посолити і змастити майонезом.
5. Почистити і потерти на крупній тертці моркву. Викласти на тарілку і змастити майонезом.
6. Потім потерти очищені яйця, викласти зверху і змастити майонезом.
7. Почистити і натерти на крупній тертці буряк. Викласти поверх, злегка посолити і змастити майонезом.
8. Поставити в холодильник на кілька годин.
Салат Мімоза
Ще одним традиційним «рибним» слоенным салатом є «Мімоза». Рецепт «Мімози» дуже схожий на оселедець під «шубою», однак для його приготування знадобляться:
• 3 середніх картоплі
• 4 яйця
• 1 велика морква
• 1 велика цибулина
• 200 г консервованої риби в олії (наприклад, сайра)
• майонез
• сіль.
Рецепт салату Мімоза - відео приготування
1. Відварити картоплю, моркву і яйця.
2. Потім овочі почистити і потерти на крупній тертці.
3. Яйця почистити і відокремити жовтки від білків. І те, і те потерти на дрібній тертці.
4. З консервованої риби злити масло і розім'яти виделкою, викласти на блюдо рівномірним шаром.
5. Дрібно нарізати цибулю, викласти поверх риби і змастити майонезом.
6. Потім рівномірним шаром викласти терту моркву, злегка посолити і змастити майонезом.
7. Виконати теж саме з картоплею.
8. Викласти зверху тертий білок і змастити майонезом.
9. Присипати зверху тертими жовтками, змащувати не потрібно.
Салат Цезар
Салат «Цезар» став дуже популярним у наших краях протягом останніх 10 років. Все частіше він також стає частиною новорічного столу.
Інгредієнти:
• 400 г курячого філе
• 1 качан салату Айсберг
• 200 г помідорів чері
• 100 г сиру пармезан
• Половинка білого хліба
• 2 зубчики часнику
• 3 столові ложки оливкової олії
• сіль
Для соусу:
• 2 яйця
• 2 чайні ложки гірчиці
• 3 столових ложки лимонного соку
• 3 столові ложки оливкової олії
• пармезан
• сіль.
Рецепт Цезаря - відео приготування
1. Білий хліб нарізати кубиками і викласти на деко.
2. Оливкову олію вилити в невелику миску і видавити в нього часник. Підігріти трохи суміш в мікрохвильовій печі.
3. Хліб змастити олією з часником і відправити в розігріту до 180º духовку на 10-15 хвилин.
4. Куряче філе нарізати невеликими шматочками, посолити, поперчити і обсмажити на невеликій кількості олії.
5. Помити салат і порвати його руками на досить великі шматки.
6. Для соусу необхідно яйця кімнатної температури опустити в киплячу воду на одну хвилину.
7. Вилити яйця в миску, додати лимонний сік, гірчицю, олію, трохи тертого пармезану і збити все блендером.
8. Викласти на блюдо листя салату, зверху викласти курку, порізані навпіл або на чверті помідори черрі, нарізаний тонкими скибочками пармезан і грінки. Зверху полити соусом.