Генсек НАТО заявив про збереження за Україною можливості вступу в альянс

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він сказав сьогодні на прес-конференції по завершенню засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

“Я ще раз повторю те, що ми казали раніше, що рішення, схвалене в Бухаресті в 2008 році про те, що Грузія та Україна можуть стати членами НАТО, зберігається”, - сказав Генсек НАТО.

“Але вирішувати – справа України”, - додав він.

А.Ф.Расмуссен зазначив, що за підсумками сьогоднішньої дискусії та його розмови раніше з Президентом України, він розуміє, що Київ зацікавлений у конкретній співпраці з НАТО, передусім в питаннях здійснення оборонної реформи, а також в питаннях участі в операціях НАТО.

“І Україна робить великий внесок в наші операції”, - зазначив Генсек НАТО.

“Я передбачаю подальший розвиток нашого партнерства у найближчі роки”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, на саміті НАТО у Бухаресті в лютому 2008 року було схвалено принципове рішення про приєднання Македонії до Альянсу, а також рішення про те, що Україна та Грузія стануть членами НАТО після виконання необхідних вимог.

Влітку 2010 року український парламент схвалив новий закон про засади внутрішньої та зовнішньої політики, в якому відмовився від мети отримати членство в НАТО.

Зокрема, 1 липня 2010 р. ВР ухвалила Закон України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", яким заборонила участь України в військово-політичних блоках.

Основними засадами зовнішньої політики визначено забезпечення національних інтересів і безпеки України шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права; передбачене дотримання Україною політики позаблоковості, що означає неучасть України у військово-політичних союзах, пріоритетність участі у вдосконаленні та розвитку європейської системи колективної безпеки, продовження конструктивного партнерства НАТО та іншими військово-політичними блоками з усіх питань, що становлять взаємний інтерес та забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі.