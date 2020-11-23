На сьогодні у Києві на дистанційне навчання переведено більш як 1 тис. класів у 272 школах, ще 8 шкіл повністю закриті.

У Києві на дистанційне навчання переведено більш як 1 тис. класів у 272 школах, ще 8 шкіл повністю закриті (загалом у місті близько 430 комунальних шкіл).

Як передає кореспондент УНІАН, про це столичний міський голова Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

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"На сьогодні в місті закриті на карантин 8 шкіл. На дистанційному навчанні загалом 1 тис. 016 класів у 272 школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 1 тис. 166. Також хворіють більш як 790 педагогів", - сказав Кличко.

Крім того, за словами мера Києва, через виявлені випадки коронавірусу тимчасово закриті 176 груп у 135 дитсадках та повністю зачинені на карантин 4 дитсадки.

Наповненість дитсадків у місті на сьогодні становить понад 46%.

Коронавірус у Києві

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Автор: Інна Андаліцька