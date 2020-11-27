Ряд обмежень сприймалися як необґрунтовані, зокрема заборона руху громадського транспорту в населених пунктах та між ними.

Ставлення українців до доцільності тих чи інших обмежень під час жорсткого карантину навесні розділилось.

Про це свідчать передані агентству УНІАН результати здійсненого Київським міжнародним інститутом соціології в середині вересня дослідження.

Станом на час опитування думки респондентів розділились щодо доцільності обмежень тих чи інших прав людини під час загального карантину впродовж весни цього року.

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Так, більшість респондентів погодились з необхідністю 14-денної ізоляції для осіб, які прибувають з-за кордону чи з непідконтрольних уряду України територій та Криму (загалом 73% підтримки), заборони проведення релігійних зібрань у культових спорудах (60%) та заборони проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів з кількістю учасників більш як 10 осіб (63%).

58% респондентів погодились із доцільністю заборони транспортного сполучення між країнами, а 57% підтримали вимогу самоізоляції для людей старше 60 років.

56% опитаних підтримували заборону роботи закладів громадського харчування.

Інша група обмежень, які були здебільшого підтримані респондентами, є такими, що рідше стосуються рядових громадян. Зокрема лише невелика частина людей повертались з-за кордону в цей час чи перетинали лінію зіткнення на сході України. Відповідно, висока підтримка таких заходів може свідчити про те, що для більшості людей вони не означають додаткового дискомфорту.

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Водночас низка обмежень сприймалися українцями як необґрунтовані. Зокрема заборона руху громадського транспорту в населених пунктах (лише 27% підтримали, 68% проти) і заборона транспортного сполучення між населеними пунктами – 28% за і 68% проти.

Вимогу перебування на вулиці з документами, що посвідчують особу, підтримали лише 32% опитаних.

Заборону відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, спортивні і дитячі майданчики підтримали 36% респондентів, проти – 59%.

Фактично всі карантинні обмеження більше підтримуються молоддю (18–29 років), ніж респондентами середнього віку (30–39 років). Відмінна картина спостерігалась лише щодо вимоги перебування на вулиці з документами, які посвідчують особу: серед молоді таке рішення здобуло значно менше підтримки, ніж серед інших вікових груп.

Крім того, більша частина обмежень більше підтримується жінками, ніж чоловіками, за винятком закриття навчальних закладів: дитсадків, шкіл, вишів.

«Найімовірніше, це пов’язано з тим, що виховання дітей найчастіше лежить на плечах жінок. Закриття шкіл і дитсадків збільшує зайнятість жінок, що спричиняє до критичнішої оцінки таких обмежень», - йдеться в результатах дослідження.

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Що відомо про опитування

Опитування здійснив Київський міжнародний інститут соціології з 12 по 16 вересня методом CATI (computer-assisted telephone interviews, тобто телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення України.

Опитування проводилося у всіх областях України, ОРДЛО та Криму. Загалом зібрано 2001 анкету.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4% для показників, близьких до 50%; 2,1% - для показників, близьких до 25%; 1,5% - для показників, близьких до 10%.

Дослідження проведено центром прав людини ZMINA за аналітичної підтримки фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та за підтримки проекту «Права людини для України», який впроваджується ПРООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ Данії.

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Автор: Костянтин Гончаров