Після оцінки того, як діє карнатин вихідного дня, МОЗ пропонуватиме наступні рішення.

Дієвість карантину вихідного дня стане зрозумілою орієнтовно через два тижні від початку його запровадження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак сказала під час онлайн-брифінгу.

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«Основною метою запровадження карантину вихідного дня є зниження навантаження на медичну систему. Ми оцінимо дієвість карантину вихідного дня за динамікою госпіталізації. Це не буде за сьогоднішніми показниками. Треба, щоб пройшло принаймні 10-14 днів. І після оцінки того, як діє карантин вихідного дня, ми будемо пропонувати наступні кроки, наступні рішення», - сказала Микичак.

За її словами, сьогодні жодна, навіть найрозвинутіша економіка світу, не справляється з COVID-19, тому кожна країна обирає шляхи подолання передачі вірусу від одної людини до іншої, зокрема запровадженням обмежувальних заходів.

«Ми обираємо такий варіант карантину, такий варіант обмежень карантинних обмежень, які не вб’ють нашу хронічно хвору економіку. Ми свідомі того, що якщо не буде працювати економіка, то не зможуть працювати наші лікарні, не буде можливості їх профінансувати», - наголосила Микичак.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

У вихідні дні з обмеженнями, передбаченими у будні, додатково заборонено роботу кав’ярень і ресторанів (за винятком послуги «із собою»), роботу ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо.

Дозволено працювати продуктовим магазинам, аптекам, ветеринарним аптекам, медичним установам, АЗС.

У перший день карантину на вихідних поліція закрила 1355 закладів-порушників

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Автор: Інна Андаліцька