Додаткові обмеження діятимуть з 00:00 суботи до 00:00 понеділка, три тижні.

Кабінет міністрів ухвалив рішення схвалив рішення про відмову від адаптивного карантину та запровадження карантину вихідного дня.

Читайте такожКарантин вихідного дня: у Кабміні пояснили, чому не вводять повний локдаунЯк передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.

«Ми пропонуємо відмовитися від адаптивного карантину та перехід на загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діють в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій», – сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Карантин вихідного дня: додаткові обмеження на вихідних

У вихідні дні додатково до обмежень, передбачених у будні, буде заборонено діяльність:

закладів харчування,

торгових центрів,

культурних закладів,

спортзалів,

фітнес-центрів,

закладів розміщення, в тому числі готелів (окрім тих, що виконують соціальні функції).

З 10 до 12-ї години визначаються пріоритетні години для обслуговування пенсіонерів.

Коли діє карантин вихідного дня, час

Так званий карантин вихідного дня буде діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Він запроваджується з цих вихідних, попередньо – на три тижні.

Загальнодержавний карантин: обмеження та заборони у будні дні

На території країни в період дії карантину буде заборонено:

проведення всіх масових культурних, концертних, соціальних, релігійних, рекламних заходів за участю більш як 20 осіб;

діяльність театрів та кінотеатрів, заповненістю кінозалів або залів понад 50% місць;

діяльність музеїв, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 20 кв.м;

здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів, автомобільним транспортом, зокрема перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в електричному, залізничному транспорті, у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні в кількості більше, ніж кількість місць для сидіння, що передбачено технічною характеристикою.

проведення дискотек, роботу розважальних закладів, нічних клубів.

діяльність закладів громадського харчування, ресторанів, кафе забороняється робота після 22.00 до 07.00, крім замовлень на виніс та адресної доставки:

розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані менше 2 метрів між місцями для сидіння та більше 4 осіб за одним столом без урахування дітей віком до 18 років за умови, що відвідувачі заходять до закладу і пересуваються по ньому у масці;

діяльність суб'єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, у яких не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між клієнтами не менше, ніж 1,5 метра.

відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістю понад 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної, середньої, позашкільної, спеціалізованої мистецької освіти;

відвідування закладів дошкільної, загальної, середньої, позашкільної, спортивної, спеціалізованої мистецької освіти у разі, коли на самоізоляції більше, ніж 50% здобувачів освіти та персоналу тощо.

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Автори: Катерина Шварц, Леся Лещенко