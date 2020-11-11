Кабінет міністрів ухвалив рішення схвалив рішення про відмову від адаптивного карантину та запровадження карантину вихідного дня.
Читайте такожКарантин вихідного дня: у Кабміні пояснили, чому не вводять повний локдаунЯк передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.
«Ми пропонуємо відмовитися від адаптивного карантину та перехід на загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діють в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій», – сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Карантин вихідного дня: додаткові обмеження на вихідних
У вихідні дні додатково до обмежень, передбачених у будні, буде заборонено діяльність:
- закладів харчування,
- торгових центрів,
- культурних закладів,
- спортзалів,
- фітнес-центрів,
- закладів розміщення, в тому числі готелів (окрім тих, що виконують соціальні функції).
З 10 до 12-ї години визначаються пріоритетні години для обслуговування пенсіонерів.
Коли діє карантин вихідного дня, час
Так званий карантин вихідного дня буде діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.
Він запроваджується з цих вихідних, попередньо – на три тижні.
Загальнодержавний карантин: обмеження та заборони у будні дні
На території країни в період дії карантину буде заборонено:
- проведення всіх масових культурних, концертних, соціальних, релігійних, рекламних заходів за участю більш як 20 осіб;
- діяльність театрів та кінотеатрів, заповненістю кінозалів або залів понад 50% місць;
- діяльність музеїв, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 20 кв.м;
- здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів, автомобільним транспортом, зокрема перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в електричному, залізничному транспорті, у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні в кількості більше, ніж кількість місць для сидіння, що передбачено технічною характеристикою.
- проведення дискотек, роботу розважальних закладів, нічних клубів.
- діяльність закладів громадського харчування, ресторанів, кафе забороняється робота після 22.00 до 07.00, крім замовлень на виніс та адресної доставки:
- розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані менше 2 метрів між місцями для сидіння та більше 4 осіб за одним столом без урахування дітей віком до 18 років за умови, що відвідувачі заходять до закладу і пересуваються по ньому у масці;
- діяльність суб'єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, у яких не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між клієнтами не менше, ніж 1,5 метра.
- відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістю понад 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної, середньої, позашкільної, спеціалізованої мистецької освіти;
- відвідування закладів дошкільної, загальної, середньої, позашкільної, спортивної, спеціалізованої мистецької освіти у разі, коли на самоізоляції більше, ніж 50% здобувачів освіти та персоналу тощо.
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