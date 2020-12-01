25 листопада у Кабміні допустили запровадження тотального карантину на новорічні свята.

Нардепка від «Слуги народу» Ірина Верещук переконана, що зимовий локдаун не повинен бути прив’язаний до «жодних записів і кварталів».

Про це вона заявила у коментарі Страна.

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Вона зауважила, що запровадження локдауну на сьогодні вже «не викликає сумнівів», інше питання, про який тип карантину йде мова.

Верещук також вважає, що, якщо в статистиці щодо захворюваності переважає кількість інфікованих з легкою формою COVID-19, у запровадженні локдауну немає потреби.

«В цьому випадку міністр Степанов десь так і каже: що давайте ще подивимося і якомога відстрочимо введення таких драконівських заходів, бо це боляче вдарить по бізнесу», – сказала депутатка.

Вона зазначила, що підтримує позицію глави МОЗ.

«Не поспішати, подивитися з 23-го (грудня – УНІАН), бо якщо вже говорити про кінець грудня… Малий бізнес, який сподівається заробити гроші на свята, а перед святами купівельна здатність збільшується, люди витягують свої заощадження і йдуть купують продукти, одяг… То краще вводити вже з січня. Якщо вже немає різниці, коли у грудні його ввести», – підсумувала депутатка.

Карантин в Україні

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Автор: Яна Ставська