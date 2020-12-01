Нардепка від «Слуги народу» Ірина Верещук переконана, що зимовий локдаун не повинен бути прив’язаний до «жодних записів і кварталів».
Про це вона заявила у коментарі Страна.
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Вона зауважила, що запровадження локдауну на сьогодні вже «не викликає сумнівів», інше питання, про який тип карантину йде мова.
Верещук також вважає, що, якщо в статистиці щодо захворюваності переважає кількість інфікованих з легкою формою COVID-19, у запровадженні локдауну немає потреби.
«В цьому випадку міністр Степанов десь так і каже: що давайте ще подивимося і якомога відстрочимо введення таких драконівських заходів, бо це боляче вдарить по бізнесу», – сказала депутатка.
Вона зазначила, що підтримує позицію глави МОЗ.
«Не поспішати, подивитися з 23-го (грудня – УНІАН), бо якщо вже говорити про кінець грудня… Малий бізнес, який сподівається заробити гроші на свята, а перед святами купівельна здатність збільшується, люди витягують свої заощадження і йдуть купують продукти, одяг… То краще вводити вже з січня. Якщо вже немає різниці, коли у грудні його ввести», – підсумувала депутатка.
Карантин в Україні
- 11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.
- Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.
- 17 листопада Рада провалила голосування за рекомендацію Кабміну скасувати карантин вихідного дня.
- 25 листопада у Кабміні допустили запровадження тотального карантину на новорічні свята.
- В уряді почали говорити про так званий "інтелектуальний локдаун". За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії,
так званий "інтелектуальний локдаун" передбачатиме вихід з нього регіонів у різний час.
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