9 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня включно.

Міністерство охорони здоров’я в Україні не підтримує жодних рішень щодо зміни термінів дії посилених карантинних обмежень.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Позиція МОЗ лишається незмінною: вони мають діяти до 24 січня включно, як це передбачено постановою уряду від 9 грудня. Жодних рішень щодо припинення цих обмежень раніше встановленого терміну ми не підтримуємо, ми не вносили. Ми вважаємо, що вони, ці терміни, посилені карантинні обмеження, повинні діяти", - заявив Степанов.

Карантин в Україні

9 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня включно. У цей період забороняється робота кафе, ресторанів, барів (крім доставки та замовлень з собою).

Також не працюють кінотеатри, фітнес-клуби, спортивні зали, басейни, театри.

Забороняється відвідування закладів освіти, торгівля непродовольчими товарами, проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів. Водночас працює громадський транспорт.

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Автор: Леся Лещенко