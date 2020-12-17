Передбачено штрафи в розмірі від 3 тис. 400 до 5 тис. 100 грн.

Верховна Рада ухвалила закон про штрафування підприємців за допуск людей без масок у будівлі й транспорт.

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Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення урядового закону "Про внесення змін до закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" (№ 3890) проголосував 241 народний депутат.

Законом передбачено, що до підприємств, підприємців, установ, організацій, які порушили санітарне законодавство, застосовуються фінансові санкції за пропуск, допуск особи у громадські будинки, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, або невжиття заходів щодо перебування особи у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті без такого засобу індивідуального захисту.

Підприємство, установа, організація, громадянин - суб’єкт господарської діяльності сплачують штраф у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 3 тис. 400 до 5 тис. 100 грн.

Такий же штраф передбачено і за обслуговування споживачів без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.

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Автор: Надя Пришляк