Водночас жорсткий карантин можуть ввести у січні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рекомендував прем’єру Денису Шмигалю не вводити локдаун у грудні.

Про це він розповів під час вечірнього звернення до громадян.

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Він зазначив, що під час консультацій влада зважила всі «за» і «проти», ґрунтуючись на прогнозах експертів й думці представників місцевого самоврядування.

«Отримали запевнення МОЗ щодо контрольованості ситуації у лікарнях. І я рекомендував прем’єру не оголошувати локдаун у грудні», – сказав Зеленський.

При цьому глава держави зауважив, що карантин вихідного дня дав свій результат, посилаючись на спад у прирості добових випадків інфікування COVID-19.

«А тому нам вдалося збити цю динаміку. А тому медична система не пропустила нокаутуючих ударів. Вона справляється, і вона витримає», – вважає Зеленський.

Також він зізнався, що в регіонах є «точкові проблеми», але обіцяє, що ситуацію вирішать.

«Хочемо бути готовими до всього. А в цілому ситуація контрольована і не потребує введення локдауну у грудні», – зазначив Зеленський.

Зеленський пояснив, що локдаун не вводять напередодні Нового року, щоб дати змогу бізнесу не втрачати «один з найприбутковіших місяців року»: «І ми не будемо псувати людям свята, на які всі ми дуже чекаємо. Бо рік був непростий», – продовжив президент.

Водночас він припустив, що уникнути суворого карантину навряд вдасться.

«Зовсім уникнути локдауну в січні буде складно. Я доручив уряду повідомити наступного тижня детально й чітко, коли буде локдаун, який його формат, вичерпний перелік карантинних заходів. Ні для кого це не буде сюрпризом. І не за тиждень, а набагато раніше. Імовірний локдаун у січні не означає, що вам треба скасувати заплановану відпустку, здавати авіаквитки. Для громадян державний кордон буде відкритий і для виїзду, і для в’їзду», – завершив президент.

Локдаун в Україні: що було до цього

За даними ряду ЗМІ, в Україні можуть ввести жорсткий карантин вже в грудні. Відомі можливі терміни нових обмежень.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель розповіла, що можливість введення локдауну в країні є, однак його дата поки невідома.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляв, що не хотів би введення повного жорсткого карантину на новорічні свята.

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Автор: Яна Ставська