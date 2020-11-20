У "Маріуполі" стався спалах коронавірусу.
Як повідомляє сайт телеканалів "Футбол 1/2/3", позитивні тести вже здали сім футболістів, а також члени тренерського штабу, серед яких і наставник команди Остап Маркевич.
"Були симптоми у мене, але зараз вже краще самопочуття. Все одно краще не виходити до людей. Ми з "Рухом" сьогодні гратимемо, як і зі "Львовом" через тиждень. Ми ж говорили, що ми за те, щоб грати. У нас є люди, ми можемо грати", - прокоментував ситуацію тренер.
Матч 10-го туру Української Прем'єр-ліги між "Рухом" і "Маріуполем" запланований на сьогодні, 20 листопада. Початок - о 19.00.
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