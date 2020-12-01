Можливість введення локдауну в Україні поки лише обговорюється - офіційних рішень з даного питання не ухвалювалося.

У разі введення в Україні локдауну міжнародне авіасполучення припиняти не будуть, проте не виключені деякі обмеження для внутрішніх авіарейсів.

Про це розповів нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук, пише "Апостроф".

Депутат стверджує, що пасажирські літаки під час різдвяних і новорічних свят будуть відправлятися.

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"Наскільки я знаю, ніхто не збирається закривати повітряні шляхи, тобто люди зможуть вилітати за кордон. Тобто новорічний відпочинок вдасться тим, хто його планує", - сказав він.

Втім, за словами нардепа, в межах України можуть бути ті ж обмеження для авіакомпаній, які були на початку карантину навесні цього року.

Локдаун в Україні: що вже відомо

За даними низки ЗМІ, в Україні в грудні можуть ввести жорсткий карантин. Вже відомі можливі терміни нових обмежень.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель розповіла, що можливість введення локдауну в країні є, однак його дата поки невідома.

У "Слузі народу" пояснили, що ввести суттєві обмеження на транспорт в рамках локдауну досить складно, адже для цього потрібно розробити систему спеціальних пропусків.

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Автор: Юрій Годован