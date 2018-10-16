этот материал доступен на русском

Су-27 vs F-15: названо переможця навчального бою в Україні (відео)

10:37, 16 жовтня 2018
Війна
1749 0

Читайте також"Чисте небо-2018": в Україні стартували військові навчання за участю американських літаків (фоторепортаж)

Відповідні кадри навчань "Чисте небо-2018" Військове телебачення України опублікувало в YouTube.

Раніше командування Повітряних сил ЗСУ опублікувало фото і відео військово-повітряних навчань "Чисте небо-2018". Українські льотчики спільно з американськими пілотами виконують завдання в небі Хмельницької області. У повітрі екіпажі F-15C, Су-27, Міг-29, Су-25, Су-24, Л-39. Пілоти обох країн здійснюють ознайомлювальні польоти на літаках союзників.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Україна#літаки