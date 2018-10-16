Су-27 vs F-15: названо переможця навчального бою в Україні (відео)

Су-27 показали себе краще від F-15C за рахунок більшої маневреності й механізації.

У повітряному бою на дистанції 1-1,5 км винищувачі Су-27 ПС ЗСУ показали себе краще від F-15C Нацгвардії США. Читайте також"Чисте небо-2018": в Україні стартували військові навчання за участю американських літаків (фоторепортаж) Відповідні кадри навчань "Чисте небо-2018" Військове телебачення України опублікувало в YouTube. Раніше командування Повітряних сил ЗСУ опублікувало фото і відео військово-повітряних навчань "Чисте небо-2018". Українські льотчики спільно з американськими пілотами виконують завдання в небі Хмельницької області. У повітрі екіпажі F-15C, Су-27, Міг-29, Су-25, Су-24, Л-39. Пілоти обох країн здійснюють ознайомлювальні польоти на літаках союзників.

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