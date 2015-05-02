У штабі АТО обіцяють захистити Маріуполь від бойовиків у разі демілітаризації Широкиного

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, українська сторона підтримує ініціативу спостерігачів ОБСЄ щодо демілітаризації Широкиного і веде перемовини. Водночас Мотузяник зауважив, що для початку такого кроку необхідне повне припинення вогню, чого наразі не спостерігається з боку бойовиків. Даючи відповідь на уточнююче запитання він сказав: "Якщо демілітаризація Широкиного відбудеться, силами АТО будуть вжиті вичерпні заходи, щоб унеможливити просування противника в напрямку Маріуполя".

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Як повідомляв УНІАН, жителі Маріуполя збирають підписи із закликом до вищого керівництва країни не починати демілітаризацію району Широкиного.

На думку маріупольців, "залишити Широкине сьогодні – значить, поставити під удар півмільйонний український Маріуполь. Це також створить небезпечний прецедент для ворога і стане передумовою для подальшої ескалації насильства і наступальних дій на решту території країни. Здати Широкине - означає відкрити ворота на всю Україну".