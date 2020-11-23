Текст повідомлення / фото radiosvoboda.org
Зранку 23 листопада жителі окупованої частини Донецької області отримали на свої телефони повідомлення з вимогою з’явитися до «військкоматів».
Читайте такожОкупанти на Донбасі зібралися зробити "іноземцями" українців, які не мають паспорта РФ - розвідкаПро це повідомляє Радіо Донбас.Реалії з посиланням на місцевих жителів.
Зазначається, що вимога адресована тим, хто має «мобілізаційний припис» або отримає «повістку». При собі вимагається мати «паспорт».
Вас також можуть зацікавити новини
- Росія відмовилася від засідання політичної та безпекової підгруп ТКГ щодо Донбасу
- Обмін на Донбасі: Кравчук уточнив, скількох людей Україна планує повернути цьогоріч
- Процес реінтеграції ОРДЛО полягає й у поверненні Криму – Мінреінтеграції
- В окупованій Горлівці троє цивільних загинули від вибуху
- Бойовики збільшили кількість обстрілів на Донбасі: штаб розповів про ситуацію в районі ООС
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram