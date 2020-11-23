Вимога адресована тим, хто має "мобілізаційний припис" або отримає "повістку".

Зранку 23 листопада жителі окупованої частини Донецької області отримали на свої телефони повідомлення з вимогою з’явитися до «військкоматів».

Читайте такожОкупанти на Донбасі зібралися зробити "іноземцями" українців, які не мають паспорта РФ - розвідкаПро це повідомляє Радіо Донбас.Реалії з посиланням на місцевих жителів.

Зазначається, що вимога адресована тим, хто має «мобілізаційний припис» або отримає «повістку». При собі вимагається мати «паспорт».

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Автор: УНІАН