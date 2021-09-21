Аеропорт призупинив обслуговування рейсів у травні 2014 року – після його захоплення терористами "ДНР".

З початку окупації Росією частини Донецької області російські найманці фактично знищили міжнародний аеропорт імені Прокоф’єва у місті.

Фото "до" і "після" опублікував у Telegram блогер під нікнеймом donetchanyn.

"Донецьк. Свіже відео міжнародного аеропорту імені Прокоф’єва. Ну чи того, що від нього залишив "русский мир", – підписав блогер відео.

Як свідчать відзняті кадри, від колишнього вигляду летовища бойовики залишили тільки розбитий корпус. Подекуди через великі дірки у стінах видніються внутрішні приміщення аеропорту. На самій будівлі десятки слідів від куль.

Конструкції летовища через недогляд згнили, а територія довкола вкрилась порослою травою.

Аеропорт призупинив обслуговування рейсів у травні 2014 року – після його захоплення терористами "ДНР".

Аеропорт, названий на честь композитора з Донеччини Сергія Прокоф’єва, відкрили ще у 1933 році. Напередодні "Євро-2012" розпочали будівництво нової злітної смуги на 972 мільйони гривень. Загальна вартість реконструкції сягнула врешті 6,97 мільярда гривень.

Під час російсько-української війни на території аеропорту до кінця 2014 року велися активні бої. У 2015 році летовище остаточно знищили під час атаки російських військ і бойовиків.

Донецький аеропорт був захоплений проросійськими бойовиками, коли, скориставшись перемир'ям, для евакуації своїх вбитих і поранених, вони замінували та підірвали будівлю, де розташовувалися українські захисники.

Автор: Яна Ставська