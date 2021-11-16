Україна готова відбивати не лише повномасштабне військове вторгнення, а й захоплення об’єктів критичної інфраструктури.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що на сьогодні українська армія перебуває у постійній готовності оборонятися і відбивати атаки.

Про це вона сказала в ефірі програми "Свобода слова на ICTV".

За словами Маляр, головне управління розвідки Міноборони "на сьогодні потужне як ніколи" та має багато офіційних заяв іноземних держав із вдячністю за свою роботу.

"Як би ми не оцінювали у публічному полі скупчення військ, але давайте говорити про справи. На сьогодні українська армія перебуває у постійній готовності оборонятися і відбивати атаки", - підкреслила вона.

Читайте такожДенісова розповіла, скількох українців незаконно утримують в ОРДЛОЗаступниця міністра наголосила, що на сьогодні Україна готова відбивати не лише повномасштабне військове вторгнення, а й захоплення об’єктів критичної інфраструктури.

"Тому, якщо ми говоримо про готовність, то готовність абсолютно бойова і цілодобова", - заявила вона.

Російські війська біля кордону України

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

Також на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що РФ зосередила біля кордонів України і на окупованих територіях угруповання військ чисельністю 90 тис. осіб.

Державний секретар США Ентоні Блінкен попередив, що Російська Федерація припуститься серйозної помилки, якщо спробує захопити нові території в Україні, як зробила це у 2014 році, коли захопила Крим й окремі райони Донецької і Луганської областей.

Як заявив сьогодні, 15 листопада, після зустрічі з главами МЗС Франції та Німеччини Кулеба, колеги запевнили, що в разі початку масштабних воєнний дій Російської Федерації проти України, РФ стикнеться з важкими наслідками і буде змушена заплатити високу ціну.

Автор: Антоніна Доломанжи