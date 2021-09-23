У період з 1 лютого по 31 липня 2021 року було зафіксовано на понад 50% білшьше жертв серед цивільного населення, ніж за попередні шість місяців до того.

У Моніторинговій місії ООН констатують, що безпекова ситуація на Донбасі, пов'язана з порушеннями режиму припинення вогню, погіршилася.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер сказала на брифінгу під час представлення доповіді про права людини в Україні у період з 1 лютого до 31 липня 2021 року.

"Безпекова ситуація на сході України погіршилася. Зросла кількість жертв серед цивільного населення внаслідок активних бойових дій і обсяги шкоди цивільним об'єктам. З 1 лютого по 31 липня 2021 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 62 жертви серед цивільного населення - 15 загиблих і 47 поранених. Це на 51% більше, ніж за попередні шість місяців", - заявила Богнер.

Вона додала, що така тенденція триває й надалі і у період з 31 липня і до 20 вересня внаслідок активних бойових дій було зафіксовано 16 жертв серед цивільного населення - 2 загиблих і 14 поранених. "Це найвищі місячні показники з червня 2020 року", - сказала Богнер.

Читайте також"Витягнули з того світу": медики у Дніпрі врятували життя бійця, якого окупанти поранили в головуВона підкреслила, що найефективніший спосіб захистити цивільне населення - припинити стрільбу. За її даними, з 27 липня 2020 року, коли почали діяти поновлені зобов'язання сторін про дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, відбулося шестикратне зниження втрат серед цивільного населення, якщо порівнювати річний період до поновлення зобов'язань дотримуватися перемир'я з річним періодом після того.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський розкритикував ООН через неучасть у саміті Кримської платформи: ""Щоб оживити ООН треба, щоб усі, хто має вплив, щиро підтримували миролюбні зусилля світової співдружності. Сьогодні б на афганській землі не вибухали б снаряди, автоматні черги не тероризували б мирне населення. Це слова Леоніда Кравчука, першого представника незалежної України в ООН, першого президента незалежної України, сказані ним 30 років тому на 46-й Генасамблеї ООН".

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Віталій Саєнко