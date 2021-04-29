Не всі жителі Криму знають про стягування військ РФ окупантами.

Жителів окупованого Сімферополя запитали про їхнє ставлення до мілітаризації Криму й страх збройного конфлікту.

Про це йдеться в сюжеті "Крим.Реалії".

Одна з опитаних заявила, що виступає проти "воєнізації". "Чим більше зброї - тим гірше... Страху військової загрози немає", - заявила вона.

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Інший кримчанин заявив, що ставиться до мілітаризації півострова спокійно і не вірить у "конфлікти з Україною". Ще одна опитана заявила, що чула про перекидання озброєння в Крим. "Це не у нас треба питати, а ми повинні питати", - стверджує вона.

"Я думаю, що політики наші вирішать це питання мирним шляхом. Війни ніхто не хоче", - додала ще одна жінка.

Детальніше дивіться на відео:

Окупація Криму: довідка УНІАН

Росія окупувала український Крим, ввівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

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Автор: Юрій Годован