Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права" (№2689), який дозволить притягнути до відповідальності воєнних злочинців.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене на засіданні комітету.

Як зазначив, представляючи законопроект, член Комітету, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Бакумов, до другого читання законопроекту надійшла 121 поправка, з яких 36 пропонується врахувати, в тому числі, частково або редакційно.

Він розповів, що переважною більшістю поправок пропонувалося змінити універсальну юрисдикцію. "Ми залишили універсальну юрисдикцію щодо міжнародних злочинів. Але за певних умов. Перше - підозрювана особа має перебувати на території України, і друге - вона не може бути видана, передана іноземній державі чи міжнародній установі для притягнення до кримінальної відповідальності", - сказав парламентарій.

Крім того, законопроект передбачає відстрочку набуття відповідними змінами чинності до внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших норм законодавства.

Бакумов підкреслив, що запровадження універсальної юрисдикції є розповсюдженим у світі принципом щодо злочинів міжнародного характеру.

Що було раніше

17 вересня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права (№2689), що дозволить притягнути до відповідальності воєнних злочинців.

Що передбачає документ

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, він спрямований на забезпечення повноти імплементації положень міжнародного кримінального і гуманітарного права щодо кримінально-правового переслідування за міжнародні злочини (геноциду, злочин агресії, злочини проти людяності та воєнні злочини), а також на забезпечення виконання міжнародних зобов'язань щодо запобігання юридичній та фактичній безкарності за вчинення таких злочинів.

Зокрема, йдеться про внесення змін та доповнень до Кримінального кодексу України, зміни до закону "Про застосування амністії в Україні", а також техніко-юридичні зміни до Кримінального процесуального кодексу України.

Змінами передбачено, зокрема, запровадження принципу універсальної юрисдикції щодо злочинів агресії, геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів, тобто, такої дії законодавства про кримінальну відповідальність, яка не пов'язана з місцем вчинення злочину, громадянством, постійним місцем проживання підозрюваного чи потерпілого або шкодою національним інтересам держави.

Також ККУ доповнюється статтею про кримінальну відповідальність військових командирів, інших осіб, що фактично діють як військові командири, та інших начальників, що передбачає імплементацію інституту командної відповідальності (responsibility of commanders and other superiors), регламентованого статтею 28 Римського статуту Міжнародного кримінального суду, підписаного Україною.

Серед іншого, передбачається приведення термінології, вживаної у статті ККУ про публічні заклики до акту агресії або збройного конфлікту неміжнародного характеру, до вимог міжнародного гуманітарного права і зміни мінімальної межі покарання за цей злочин.

ККУ також доповнюється статтями щодо воєнних злочинів стосовно особи; воєнних злочинів проти власності; воєнних злочинів, що полягають у застосуванні заборонених методів ведення війни; воєнних злочинів, що полягають у застосуванні заборонених засобів ведення війни; воєнних злочинів проти гуманітарних операцій та використання символів; воєнних злочинів проти рухомих та нерухомих цінностей, будівель та центрів, що перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права.

У законі про застосування амністії пропонується встановити, що амністія не застосовується за злочини проти миру та безпеки людства, передбачені цими новими статтями ККУ, а також статтями кодексу щодо злочинів агресії, геноциду та злочинів проти людяності.

