За словами речниці президента України, попри постійні провокації «тиша» на Донбасі триває і дає свої результати.

На Донбасі за рік у лавах Збройних сил України 49 бойових втрат, із них чотири під час дії всеосяжного перемир’я, яке було оголошено наприкінці липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар президента Юлія Мендель під час онлайн-зустрічі, організованої Американською торговельною палатою в Україні.

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«Москва погодилася на довготривале перемир’я, і ми бачимо це перемир’я. Уже зараз більше чотирьох місяців триває новий етап цього перемир'я з 27 липня. І головне, що нам вдалося зробити, - це зберегти життя людей. Зараз за понад чотири місяці є чотири бойові втрати, на жаль, вони є. Тому що відбуваються провокаційні постріли з того боку, і 18 людей було поранено», - заявила вона.

За словами Мендель, за цей рік всього було 49 бойових втрат, із яких чотири за чотири місяці перемир’я, а 45 були за перші сім місяців 2020-го року.

«Це перемир’я як не як з постійними провокаціями триває і дає свої результати», - резюмувала речниця глави держави.

"Перемир'я" на Донбасі

З опівночі 27 липня на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі діє режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Російські окупанти регулярно порушують умови перемир’я.

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Автор: Костянтин Гончаров