За добу 23 листопада в районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано чотири ворожих обстріли.
Про це у ранковому зведенні повідомляє прес-центр штабу ООС.
Зокрема, бойовики з 82-мм міномета стріляли неподалік Красногорівки, а з підствольного гранатомета та стрілецької зброї ворог провокував українськиї воїнів поблизу Авдіївки та двічі в районі Водяного.
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"На вогневі провокації противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було", - йдеться у повідомленні.
З початку доби на Донбасі обстрілів не зафіксовано - по всій лінії фронту спостерігається тиша.
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