Бойовики на Донбасі продовжують порушувати встановлене перемир'я - ворожі обстріли зафіксовано упродовж минулої та поточної доби.
Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру штабу ООС.
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Зокрема, за добу 27 грудня зафіксовано шість обстрілів та один проліт безпілотника. Усі порушення сталися в районі відповідальності ОТГ "Схід". Ворог, зокрема, застосував міномети та гранатомети поблизу Водяного. Внаслідок цього обстрілу було травмовано українського бійця - він отримує медичну допомогу в лікувальному закладі. Також ворог вів вогонь з міномету та стрілецької зброї неподалік Лебединського та Мар'їнки, а біля Авдіївки застосував станкові та ручні протитанкові гранатомети. Терористи для коригування вогню використали безпілотник, але його дію було подавлено.
"На порушення припинення вогню російсько-окупаційними військами українські захисники відкрили вогонь у відповідь", - йдеться у повідомленні.
З початку поточної доби одне порушення зафіксовано біля Авдіївки - там НЗФ відкрили неприцільний вогонь з підствольного гранатомета.
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