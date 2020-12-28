Бойовики продовжують порушувати перемир'я.

Бойовики на Донбасі продовжують порушувати встановлене перемир'я - ворожі обстріли зафіксовано упродовж минулої та поточної доби.

Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру штабу ООС.

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Зокрема, за добу 27 грудня зафіксовано шість обстрілів та один проліт безпілотника. Усі порушення сталися в районі відповідальності ОТГ "Схід". Ворог, зокрема, застосував міномети та гранатомети поблизу Водяного. Внаслідок цього обстрілу було травмовано українського бійця - він отримує медичну допомогу в лікувальному закладі. Також ворог вів вогонь з міномету та стрілецької зброї неподалік Лебединського та Мар'їнки, а біля Авдіївки застосував станкові та ручні протитанкові гранатомети. Терористи для коригування вогню використали безпілотник, але його дію було подавлено.

"На порушення припинення вогню російсько-окупаційними військами українські захисники відкрили вогонь у відповідь", - йдеться у повідомленні.

З початку поточної доби одне порушення зафіксовано біля Авдіївки - там НЗФ відкрили неприцільний вогонь з підствольного гранатомета.

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Автор: Юрій Годован