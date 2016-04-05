The Guardian: Mossack Fonseca співпрацювала з фірмою з КНДР, пов'язаною з ядерною програмою

За даними видання, в оприлюднених документах вказується, що британський банкір Найджел Коуї разом з високопоставленим північнокорейським чиновником Кім Чол Саном у 2006 році зареєстрували на Віргінських островах компанію DCB Finance, яка могла бути використана режимом Пхеньяну, щоб продавати зброю і розширювати свою програму ядерних озброєнь.

При цьому The Guardian повідомляє, що Mossack Fonseca надала допомогу DCB Finance в процесі реєстрації, а сама компанія була створена банком Daedong Credit Bank. У 2013 році США включили цей банк і дочірню компанію в санкційний список через високу ймовірність їх участі в реалізації ядерної та ракетної програм КНДР.

При цьому видання відзначає, що Mossack Fonseca могла і не знати, що DCB Finance має відношення до КНДР, хоча цей зв'язок можна було досить легко підтвердити.

Зазначається, що тільки в 2010 році панамська юрфірма зрозуміла, що вона мала справу з північнокорейською компанією, і після цього пішла з посади консультанта.

У свою чергу Коуї стверджує, що DCB Finance вела повністю легальний бізнес і що йому невідомо про жодні незаконні оборудки.

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Як повідомляв УНІАН, у минулі вихідні журналісти опублікували глобальне розслідування про офшори світової еліти.

Доповідь стала можливою завдяки витоку 11 мільйонів документів з 1977 по 2015 роки з бази даних панамської компанії Mossack Fonseca, четвертої за величиною в світі офшорною юридичною фірмою. Документи показують, як Mossack Fonseca в ряді випадків допомагала клієнтам відмивати гроші, уникати санкцій і йти від податків.

У свою чергу сама юрфірма Mossack Fonseca заявила, що відмовляється засвідчити автентичність опублікованих документів, і назвала дії журналістів злочином.