На премії BMA Сілін Діон заспівала хіт з "Титаніка", а 71-річна Шер "запалила" у відвертих вбраннях (фото, відео)

У Лас-Вегасі відбулася 25-а церемонія вручення премії Billboard Music Awards. 71-річна Шер з'явилася на музичній премії вперше за 15 років.

На сцені T-Mobile Arena співачка сяяла у відвертому вбранні, виконавши свої два хіта — "Believe" і "If I Could Turn Back Time".

Вона удостоїлася премії "Icon Award", лауреатом якої вона стала слідом за Стіві Вандером, Прінсом, Селін Діон.

Шер запалила у шкіряній куртці-косусі, накинутій на боді, і чобіт на величезних каблуках. Також артистка з'явилася на сцені в сяючій накидці.

Канадська співачка Селін Діон на вручення престижної музичної премії Billboard Music Awards заспівала свій вічний хіт з "Титаніка" — My Heart Will Go On. Виконання композиції було приурочено до її двадцятирічного ювілею.

Just incase you missed Celine dion's tear jerking performance of my heart will go on" pic.twitter.com/ePEYvFKN4i — Common White Girl (@GIRLposts) May 22, 2017

Не менше в мережі зараз обговорюють Майлі Сайрус, яка виконала на Billboard Music Awards-2017 свій нових хіт Malibu, який вона присвятила бойфренду Ліаму Хемсворту.

Під час виступу знаменитість ледь стримала сльози: в самому кінці вона тремтячим голосом тільки й змогла вимовити, що "спасибі".