Нобелівську премію миру отримала Міжнародна кампанія за ліквідацію ядерного озброєння

Нобелівську премію мир отримала Міжнародна кампанію за ліквідацію ядерних озброєнь (ICAN). Про це повідомив нобелівський комітет у своєму Twitter.

BREAKING NEWS The 2017 Nobel Peace Prize is awarded to the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) @nuclearban#NobelPrizepic.twitter.com/I5PUiQfFzs — The Nobel Prize (@NobelPrize) 6 жовтня 2017 р.

Організація отримала Нобелівську премію миру за свою роботу, спрямовану на привернення уваги до катастрофічних гуманітарних наслідків будь-якого використання ядерної зброї та за першопрохідницькі зусилля для досягнення заборони такої зброї на основі договору про заборону ядерної зброї, прийнятого 7 липня 2017 року в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку.

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ICAN є глобальною коаліцією громадянського суспільства, яка працює над сприянням дотриманню та повному здійсненню Договору про заборону ядерної зброї. ICAN запущена в 2007 році, і сьогодні налічується 468 партнерських організацій в 101 країні.