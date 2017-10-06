Нобелівську премію миру отримала Міжнародна кампанія за ліквідацію ядерного озброєння
Кампанія працює над сприянням дотриманню та повному здійсненню Договору про заборону ядерної зброї.
Нобелівську премію мир отримала Міжнародна кампанію за ліквідацію ядерних озброєнь (ICAN). Про це повідомив нобелівський комітет у своєму Twitter.
BREAKING NEWS The 2017 Nobel Peace Prize is awarded to the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) @nuclearban#NobelPrizepic.twitter.com/I5PUiQfFzs— The Nobel Prize (@NobelPrize) 6 жовтня 2017 р.
Організація отримала Нобелівську премію миру за свою роботу, спрямовану на привернення уваги до катастрофічних гуманітарних наслідків будь-якого використання ядерної зброї та за першопрохідницькі зусилля для досягнення заборони такої зброї на основі договору про заборону ядерної зброї, прийнятого 7 липня 2017 року в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку.
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ICAN є глобальною коаліцією громадянського суспільства, яка працює над сприянням дотриманню та повному здійсненню Договору про заборону ядерної зброї. ICAN запущена в 2007 році, і сьогодні налічується 468 партнерських організацій в 101 країні.