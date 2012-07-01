Японія запустила атомний реактор вперше після аварії на «Фукусимі»

Як повідомляє РІА «Новости » з посиланням на оператора станції, компанію Kansai Electric Power, з третього реактора АЕС були витягнуті стрижні, що стримують поділ ядра. Це стало початком запуску реактора. Перший струм піде 4 липня, а на повну проектну потужність подачі електроенергії у 1,18 млн кіловат реактор вийде через тиждень.

До запуску готується і четвертий реактор станції. Очікується, що це відбудеться 17 липня, а на проектну потужність він вийде до 24 липня.

Вперше після аварії на АЕС "Фукусіма-1" відновив роботу атомний реактор, зупинений на профілактику ще до техногенної катастрофи.

Атомні реактори, котрі за законом раз на 13 місяців мають зупинятися на профілактику, досі не змогли відновити роботу через протести населення і посилених вимог до безпеки станцій після аварії на "Фукусімі" в березні минулого року.

В результаті на початок травня цього року в Японії не залишилося жодного діючого реактора, і країна майже два місяці живе без атомної енергії, яка раніше забезпечувала майже третину потреб в електриці.

Проте в середині червня уряду довелося прийняти рішення про повторний запуск третього і четвертого реакторів АЕС "Оої", які пройшли профілактичний огляд і стрес-тести, і переконати місцеве населення в необхідності цього кроку через те, що в районі, який обслуговує станцію, в спекотний літній період брак електроенергії може становити понад 15%.

Тим часом, багатотисячні демонстрації проходять біля будинку канцелярії прем`єр-міністра. Протестуючі проти повторного запуску реакторів намагалися заблокувати під`їзди до АЕС "Оої".

У березні минулого року внаслідок цунамі, висота якого виявилася втричі вищою за прогнозовану, з ладу вийшла система охолодження на АЕС "Фукусіма-1".

Аварія стала найбільшою за останні 25 років після трагедії на Чорнобильській АЕС.

Відбулися множинні витоки радіації в атмосферу і морську воду. Із зони в радіусі 20 кілометрів від станції було евакуйовано 140 тисяч чоловік. Більшість з них продовжують жити в тимчасовому житлі. Ряд районів через високий рівень зараження, як очікується, будуть визнані непридатними для житла. Повна ліквідація наслідків аварії, включаючи демонтаж реакторів, займе близько 40 років.