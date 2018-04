Правило DIY: ”зроби сам” чи ”рукам свербіло”?

Три чверті британців завдають шкоди своїм помешканням, коли намагаються самостійно покращувати їх планування чи ремонтувати, повідомляє портал About property з посиланням на дослідження, проведене Halifax Home Insurance. Щороку на усунення наслідків "саморемонту" у господарів, які надихнулися концепцією DIY ("do it yourself", "зроби сам") йде 350 мільйонів фунтів стерлінгів (більше 700 мільйонів доларів).

Близько 12 мільйонів жителів Великобританії зізналися, що зайнятися ремонтом їх підштовхнув перегляд телепрограм. Кожний з них витратив на своє заняття в середньому близько 4,5 тисяч фунтів стерлінгів (більше 9 тисяч доларів).

Найбільш популярним з таких "ремонтних" шоу, згідно з дослідженням, виявилося Changing Rooms ("Перепланування"). Воно вплинуло на рішення 27 відсотків британців взятися за поліпшення в своєму житлі.

За словами Віки Еммотт (Vicky Emmott) з Halifax Home Insurance, "усе це виглядає так просто на екрані телевізора, що легко забути про участь в рекламних шоу професіоналів з великим досвідом роботи". Тому фахівці радять розшифровувати абревіатуру DIY як "don`t involve yourself" ("самі не втручайтеся").

