Як наша влада примудрилася проспати старт кризи

Всього лише за жовтень 2008 року в Україні зупинилися або опинилися на межі зупинки сотні металургійних, хімічних, будівельних і інших підприємств. Національна валюта показала в окремі дні жовтня девальвацію до долара майже в півтора рази у порівнянні з літнім курсом. У банківському секторі почалися великі неприємності, народ зняв з депозитів майже 20 млрд. грн., а Нацбанк вимушений був своєю ухвалою ввести протизаконне обмеження на зняття банківських внесків.

Унікальність же ситуації полягає в тому, що ще задовго до старту нинішньої економічної кризи з різних джерел надходили тривожні повідомлення. Проте українська влада не помічала або не хотіла помічати їх, що привело, природно, до ще більших економічних втрат, оскільки не було вжито превентивних заходів.

Українське керівництво, наприклад, вельми скептично віднеслося до оцінок зарубіжних експертів про наближення фінансової кризи. Ще в червні цього року знизило рейтинги країні агентство Standard & Poor`s. Інше міжнародне агентство – Fitch – недавно двічі (в кінці вересня і у середині жовтня) знижувало кредитні рейтинги Україні. Але керівництво НБУ не повірило їм. «Ніякого переддефолтного стану немає. Fitch – не знаю, кого обслуговує, але працює дуже суб`єктивно. І здається, не дуже професійно», - заявив 16 жовтня керівник групи радників Нацбанку Валерій Литвицький.

Так само проігнорували в НБУ публікації про фінансові та економічні проблеми, що насуваються на Україну, в деяких авторитетних українських виданнях. Щоб не бути голослівними, приведемо декілька цитат із статей в УНІАН.

«Точно так, як і в квітні і травні багато українців в паніці обмінювали свої долари на гривні, потім відбуватиметься зворотний процес – люди почнуть масово переводити гривні у ВКВ. Нацбанк не має достатніх ресурсів для утримання гривні від обвалу. А теперішня ревальвація лише наблизить дату, коли вітчизняна валюта почне своє падіння».

Це фрази з матеріалу УНІАН за 2 червня 2008 року, в якому розповідалося про проведену весною ревальвацію гривні. «Неважко передбачити, чим все це закінчиться. Через якийсь не дуже тривалий проміжок часу багато українських підприємств перестануть виробляти продукцію на експорт. У першу чергу, збитковим стане експорт для хіміків, потім для деяких підприємств гірничометалургійного комплексу і інших галузей промисловості. Крім того, що зросте безробіття (у зв`язку з вимушеним скороченням виробництва), в країну ще і різко зменшиться надходження валюти від експортерів. А імпортери, навпаки, все більше підвищуватимуть попит на долари і євро. І ось в Україні наступає момент, коли притік валюти з-за кордону (головним чином - позики) перестає перекривати її дефіцит по зовнішньоторговельній діяльності. Для підтримки гривні (вже від девальвації) НБУ почне витрачати накопичені валютні резерви, зарубіжні інвестори з побоювання девальвації гривні стануть швиденько виводити свої гроші з країни. Перелякане населення терміново побіжить закривати гривневі рахунки і переводити гроші у ВКВ. Унаслідок чого відбудеться стрімкий обвал гривні – на зразок процесу її девальвації в 1998-1999 роках. Це неприємний сценарій, але він реальний, якщо український уряд і НБУ таки підуть на зміцнення гривні».

Даний уривок узятий з публікації УНІАН ще за 14 грудня минулого року , коли про можливість прийдешньої ревальвації гривні тільки заговорили. Чи не так, практично з 100%-ою точністю майже рік тому були описані події, що відбуваються зараз в країні?

Ну і як у воду дивився ще один автор – Михайло Маркелов, чия стаття була опублікованав УНІАН 7 серпня з гучним заголовком: «Гривня почне падати вже дуже скоро і сильно?!». У ній йшлося про швидке зниження світових цін на сталь, і наслідки, що очікувалися від даного явища для українського експорту і стабільності гривні.

Проте нічого цього, на жаль, не почули в НБУ. Окрім цього факту засмучують ще дві обставини.

По-перше, українська влада - в особі, в першу чергу, НБУ, а разом з ним Президента і уряду - не тільки не побачила численних попереджень з різних джерел, але і продемонструвала елементарне невміння аналізувати економічні факти і тенденції, та робити вірні висновки. На жаль!

А по-друге, теперішня криза з кожним днем набуває все більш загрозливих форм і розмірів. Тимчасове зміцнення гривні до долара за рахунок різкого скорочення валютних резервів аніскільки не заспокоює, прогнози ж на найближче майбутнє украй похмурі.

Юрій Глухов