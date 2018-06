«ДахаБраха» взяла гран-прі в Росії

Київський етно-гурт «ДахаБраха» завоював гран-прі російської премії ім. Сергія Курехіна в галузі сучасного мистецтва – «Поп-механіка», яка вручається в Санкт-Петербурзі.

Українці завоювали нагороду за синтетичний проект за участю живої музичної складової. Церемонія нагородження відбулася 25 березня в Санкт-Петербурзі.

Цього року до складу журі «Поп-механикі» увійшли музичний критик Артем Троїцький, галерист Марат Гельман, музичний критик Олександр Кан, продюсер Андрій Тропілло, екс-учасник групи «Акваріум» Всеволод Гаккель, завідувач відділом новітнього перебігу Російського музею Олександр Боровській, режисер Євгеній Юфіт та інші видні діячі культури й мистецтва.

Приз за кращий поетичний перфоманс одержав Андрій Бартенєв з Москви. Він представив на суд журі твір «Wash your hands until you get holes» за мотивами казки «Мойдодир» Корнія Чуковського. Премія за кращий кураторський проект була віддана пермському проекту Б.У. «Кашкін fest» Агати Йордан і Олени Олейникової. Кращим витвором візуального мистецтва була названа інсталяція «Тиша» петербуржця Петра Білого.

Спеціальний приз журі «За внесок у розвиток сучасного мистецтва» одержав композитор Олег Каравайчук. В окремих номінаціях «Електро-Механіка» та «Етно-механіка» кращими були названі група Uniquetunes і співачка Сайнхо Намчилак відповідно. Крім того, особливий приз SKIF було віддано посмертно Борису Райскіну як ідеологові і засновникові музичного фестивалю.

Усього на гран-прі премії претендували чотири номинанта, троє з яких представлять свої роботи на Міжнародному Фестивалі Сучасного Мистецтва ГогольFest 2010, який відбудеться 4-19 вересня одночасно в п`яти містах України – Києві, Харкові, Одесі, Львові і Севастополі.

Це такі роботи, як «Біла веселка над столом». «Мюзикл прострочених продуктів» Андрія Бартенєва і Катерини Бочавар (яка є і куратором програми Visual Art Projects ГогольFEST 2010), спектакль LIQUID THEATRE (Росія) і виступ володарів гран-прі Премії ім. Сергія Курехіна – музичного колективу «ДахаБраха».

Нагадаємо, що «Дахабраха» була єдиним представником України, яка потрапила в шорт-лист російської премії ім. Сергія Курехіна.

Корреспондент.net