Оголошено лонг-лист британського Букера

Журі престижної літературної премії The Man Booker Prize у вівторок, 27 липня, оповістило довгий список номінантів на отримання нагороди за 2010 рік. У лонг-лист, за традицією, увійшли 13 книг.

Серед претендентів на перемогу опинився австралійський письменник Пітер Кері (Peter Carey), який двічі завойовував Букера, - в 1988 і 2001 роках. У 2010 році на здобуття премії висунуто роман Кері Parrot and Oliver in America. У разі перемоги Кері стане першим в історії триразовим володарем Букера.

Ще троє авторів - Девід Мітчелл (David Mitchell), Деймон Галгут (Damon Galgut) і Роуз Тремейн (Rose Tremain) - раніше потрапляли в короткий список The Man Booker Prize. Романи Мітчелла в різні роки включалися до шорт-листів Букера двічі.

Повністю довгий список претендентів на The Man Booker Prize за 2010 рік виглядає так:

Peter Carey Parrot and Olivier in America

Emma Donoghue Room

Helen DunmoreThe Betrayal

Damon Galgut In a Strange Room

Howard Jacobson The Finkler Question

Andrea Levy The Long Song

Tom McCarthy C

David Mitchell The Thousand Autumns of Jacob de Zoet

Lisa Moore February

Paul Murray Skippy Dies

Rose Tremain Trespass

Christos Tsiolkas The Slap

Alan Warner The Stars in the Bright Sky

Короткий список Букера за 2010 рік буде оголошено 7 вересня, а ім`я володаря премії стане відомим 12 жовтня. Володар The Man Booker Prize отримає чек на 50 тисяч фунтів стерлінгів. Крім того, всі шестеро авторів, чиї книги увійдуть до короткого списку, отримають по 2,5 тисячі фунтів стерлінгів і право на перевидання своїх романів у спеціальному дизайні.

***Букерівська премія, заснована в 1968 році, вручається щорічно англомовним авторам з Великобританії, Ірландії та країн британської Співдружності.

Нагадаємо, що в 2009 році лауреатом британського Букера стала Хіларі Ментл з історичним романом Wolf Hall (Вулф Хол).

Крім того, у Лондоні 19 травня було оголошено лауреата Втраченого Букера - літературної премії найкращому роману 1970 року.

