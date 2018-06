У США оголошені переможці 20-ї кінопремії MTV Movie Awards. Найкращим фільмом року назвали третю частину вампірської саги Сутінки - Затемнення Девіда Слейда.

Церемонія вручення нагород відбулася в Лос-Анджелесі увечері в неділю, 5 червня.

Тріумфатором вечора стали Сутінки. Затемнення. Загалом, стрічка отримала п`ять золотих статуеток у вигляді паперової склянки з попкорном, в тому числі і за найкращий фільм.

Крім того, виконавці головних ролей - Роберт Паттінсон і Крістен Стюарт - визнані найкращим актором і акторкою відповідно. Вони ж розділили нагороду за Найкращий поцілунок на екрані.

Приз у номінації Найкласніша сцена (Best Jaw Dropping Moment) отримав поп-співак Джастін Бібер (Justin Bieber: Never Say Never).

Лиходієм року назвали Тома Фелтона, який зіграв одного з головних антагоністів у фільмі Гаррі Поттер і Дарунки смерті: Частина I. Найстрашнішим моментом була визнана сцена з Еллен Пейдж з картини Початок Крістофера Нолана.

Нагороди в номінаціях Прорив року і Найкрутіша зірка отримали 14-річна Хлоя Морец, яка зіграла одну з головних ролей у стрічці Пипець. Зізнання покоління (MTV Generation Award) удостоїлася Різ Візерспун.

Варто зазначити, що фільм із серії Сутінки в 2010-му і 2009-му роках також отримав відразу по п`ять нагород MTV. У свою чергу Том Фелтон другий рік поспіль визнається найкращим лиходієм.

Переможці цього щорічного шоу називаються не професійним співтовариством, а аудиторією MTV, що відображає переваги молоді.

У телефонному та інтернет-голосуванні, яке тривало навіть в самі останні хвилини перед оголошенням переможців, взяли участь близько 15 мільйонів телеглядачів.

Нагадаємо, що крім Сутінків, на нагороду в номінації Найкращий фільм також претендували Чорний лебідь Даррена Аронофскі, Соціальна мережа Девіда Фінчера, Початок Крістофера Нолана, Гаррі Поттер і Дарунки смерті Девіда Геймана.

Корреспондент