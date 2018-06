Оголошено конкурсну програму фестивалю в Локарно

Оголошено фільми, що увійшли до основного конкурсу 64-го міжнародного кінофестивалю в Локарно (Festival del film Locarno), який пройде із 3 по 13 серпня.

Цього року основний конкурс буде включати в себе 20 картин з усіх кінців світу.

Відкриє фестиваль трилер Джей Джей Абрамса Супер 8 (Super 8). Цей фільм уже вийшов у прокат, проте більша частина інших картин буде світовими прем`єрами.

На головній міській площі Пьяцца Гранде (Piazza Grande), що служить головним залом фестивалю, покажуть заснований на коміксах бойовик Ковбої проти прибульців (Cowboys and Aliens) від режисера Залізної людини Джона Фавро (Jon Favreau). У картині зіграли Деніел Крейг і Харрісон Форд.

Там само покажуть Червоний штат (Red State) Кевіна Сміта (Kevin Smith), Гавр Акі Каурісмякі, Драйв Ніколаса Віндінга Рефна та інші потенційні голлівудські блокбастери та обрані хіти.

Фахівцям, що стежать за конкурсом, пред`являть радикальніші проекти, відібрані колишнім керівником каннського Двотижневика режисерів Олів`є Пером (Olivier Pere). В основний конкурс він включив як художні, так і документальні картини.

У числі інших, за головний приз, Золотого леопарда (Pardo d`oro), будуть боротися: американка російського походження Джулія Локтєв (Julia Loktev) із Найсамотнішою планетою (The Loneliest Planet), француз Ніколя Клотц (Nicolas Klotz) із Таємним життям ( Low Life), палестинський режисер Тауфік Абу Вайль (Tawfik Abu Wael) із драмою Останні дні в Єрусалимі (Last Days in Jerusalem), француз алжирського походження Рабах Амер-Заімеш (Rabah Ameur-Zaimeche) із Піснями контрабандистів (Smugglers` Songs), румун Адріан Сітару (Adrian Sitaru) із Найкращими намірами (Best Intentions).

У 2007 році Сітару переміг у короткометражній Локарнській програмі Леопарди майбутнього (Pardi di domani),

До складу журі основного конкурсу під проводом португальського продюсера Пауло Бранко (Paulo Branco) увійдуть французький актор і режисер Луї Гаррель (Louis Garrel), що запам`ятався по Мрійникам Бернардо Бертолуччі, німецька актриса Сандра Хюллер (Sandra Huller), швейцарський режисер Беттіна Оберлі (Bettina Oberli) та італійська актриса Жасмін Трінка (Jasmine Trinca).

Крім основного конкурсу і програми короткометражного кіно, у Локарно є паралельна програма Режисери справжнього (Cineasti del presente); заплановано також безліч позаконкурсних показів.

Нагороду за досягнення в кінематографі (Pardo alla carriera) цього року будуть вручати італійці Клаудії Кардинале (Claudia Cardinale), а почесний приз (Pardo d`onore) - Абелю Ферраре (Abel Ferrara), автору Короля Нью-Йорка і Поганого лейтенанта. З цієї нагоди маестро 5 серпня покаже на головній площі уривки з поки що не завершеного апокаліптичного фільму 4:44: Останній день на Землі (4:44 Last Day on Earth) із Віллемом Дефо.

Крім Кардинале і Ферраре, на фестиваль приїдуть Харрісон Форд, Деніел Крейг, П`єр Рішар, Олівія Вайлд, японський режисер Хітоші Мацумото (Hitoshi Matsumoto), якому присвятять окрему ретроспективу, і датчанин Ніколас Віндінг Рефн (Nicolas Winding Refn), який отримав у Канні приз за режисуру.

Нагадаємо, що у 2010 році Головний приз 63-го кінофестивалю в Локарно, Золотий леопард, дістався фільму Зимові канікули (Winter Vacation) китайського режисера Лі Гонджи (Li Hongqi).



РІА Новости