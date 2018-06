У Києві будуть представлені колекції італійських дизайнерів

У Києві 14 жовтня в рамках Ukrainian fashion week (UFW) будуть представлені колекції трьох італійських дизайнерів ”Весна-літо-2012”.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомили голова оргкомітету UFW Ірина ДАНИЛЕВСЬКА і директор із міжнародного розвитку UFW Мауріціо АСКЕРО.

”У лютому під час Міланського тижня моди - Milano Moda Donna - ми підписали угоду про те, що у вересні 2011 року українські дизайнери представлятимуть свою колекцію в Мілані, а в жовтні італійські дизайнери представлятимуть свої колекції в Києві”, - сказала І.ДАНИЛЕВСЬКА.

Голова оргкомітету UFW зазначила, що демонстрація робіт 11 українських дизайнерів на подіумах Мілана 22-26 вересня пройшла успішно.

”Окрім показів в Україні, ми, дизайнери, повинні думати про те, щоб інтегруватися в інші ринки. Не сидіти й не чекати, поки нами хтось зацікавиться, а просуватися самостійно. В даному випадку, на мій погляд, участь українських дизайнерів у виставці WHITE і Ukrainian fashion week: from Kiev to Milan була дуже великим проривом”, - сказав один із учасників показу в Мілані, дизайнер Володимир ПОДОЛЯН.

У свою чергу М.АСКЕРО додав, що показ у Мілані продемонстрував потенціал українських дизайнерів. ”Дійсно, українська мода стає більш відомою й затребуваною. Я думаю, що наступна хвиля креативної моди піде з України”, - вважає директор із міжнародного розвитку UFW.

Планується, що в рамках Ukrainian fashion week 14 жовтня свої роботи представлять дизайнер Франческа ЛІБЕРАТОРЕ (лауреат Next Generation Contest 2009), Крістіано БУРАНІ і Мауро ГАСПЕРІ.