Українська співачка Міка Ньютон зняла свій перший американський кліп на пісню "Don`t Dumb Me Down". Зйомки нового відео відбулися в ShowBiz Studios в Лос-Анджелесі під керівництвом одного з найкращих голлівудських кліпмейкерів - Марка Класфельда.

Підготовка до знімального процесу була завершена в рекордні терміни, тому що ідея про екранізацію саме цієї пісні виникла практично в останній момент.

11 листопада Міка приїхала в Hansen Studios для прослуховування фінальної версії свого синглу "Come Out and Play", на який вже давно була запланована зйомка кліпу. Датський композитор Рун Вестберг (автор пісень Адама Ламберта, Daughtry і багатьох інших) запропонував послухати демо нової пісні, написаної ним спеціально для Міки Ньютон, що і змінило курс всіх наступних подій.

За словами менеджменту лейбла JK Music Group Юлії Курбатової і Олегa Шмелевa: "З першої ноти стало зрозуміло, що" Don`t Dumb Me Down "- це і є та сама пісня, з якою Міці належить завойовувати серця американських слухачів".

Тендер на зйомки кліпу виграв режисер і сценарист Марк Класфельд.

"Мені сподобався абсолютно неординарний підхід і ідея кліпу, запропонована Марком. Найбільше мене порадував той факт, що кліп буде з величезною кількістю комедійних елементів, дуже яскравий і запам`ятовується!", - коментує Міка вибір нового режисера для свого відео.

Дефіле по подіуму з величезними крилами, бій подушками, участь в ігровому шоу та виступ з рок-групою - це не повний список того, що довелося робити Міці за знімальний день. Для цього не просто були створені спеціальні декорації, але і задіяні кращі професіонали кінематографічного жанру. Неймовірні образи були створені дизайнером Мариною Тойбин.

Кліп "Don`t Dumb Me Down" - обіцяє стати найгучнішою і важливою відеороботою Міки Ньютон. За словами режисера - це абсолютно новий образ у новому етапі творчості співачки. Прем`єра кліпу на американських музичних каналах запланована на початок 2012 року.