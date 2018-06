У Києві Ленон має допомогти дніпропетровським сиротам

Благодійна вистава "Представь себе…" від театру "Дивні люди" і acoustic-дуету "Альбіон" відбудеться ексклюзивно поза театральним сезоном 22 серпня о 19.00 у Будинку Архітектора.

Захід проходитиме у рамках ініціатив IMAGINE how much you can! під патронатом Національної спілки архітекторів України і "Товариства АРХІТЕ".

Під час заходу буде проходити збір коштів на закупівлю інвалідних візків для діток із КУ "Дніпропетровського дитячого будинку-інтернату".

У будинку-інтернаті постійно проживають діти від 4 до 18 років з недоліками фізичного розвитку та ураженням центральної нервової системи. Діти потребують якісних засобів пересування! Вартість одного такого візка складає близько 5000-7000грн. Збір коштів рамками заходу не обмежиться, а буде тривати до 31 серпня – бажаючі зможуть перерахувати кошти на вказаний банківський рахунок.

Вистава “Представь себе…” присвячена пам’яті легендарного виконавця, композитора і борця за мир - Джона Леннона.

По закінченню вистави гості будуть запрошені до веган-фуршету.