”12” Міхалкова потрапив у шорт-лист ”Оскара”

08:30, 16 січня 2008
Культура
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Відбір проходив у два етапи

Фільм "12" російського режисера Нікіти Міхалкова став однією з дев`яти іноземних картин, які потрапили у фінальний відбірковий раунд номінантів премії Американської кіноакадемії "Оскар".

Крім "12", у номінації "Кращий фільм на іноземній мові" опинилися фільми "Монгол", поставлений Сергієм Бодровим-старшим (Казахстан), "Катинь" Анджея Вайди ("Katyn", Польща), "Фальшивомонетники" ("The Counterfeiters", Австрія), "Рік, коли мої батьки поїхали у відпустку" ("The Year My Parents Went on Vacation", Бразилія), "Дні тьми" ("Days of Darkness", Канада), "Бофор" ("Beaufort", Ізраїль), "Невідомий" ("The Unknown", Італія) і "Пастка" ("The Trap", Сербія).

Список іноземних номінантів "Оскара" визначався у два етапи: спочатку журі кіноакадемії оцінило 63 картини, представленої для участі в конкурсі, і шляхом голосування склало список з дев`яти картин, які претендують на включення у номінацію. На другому етапі, який відбудеться 18-20 січня, група з десяти випадково відібраних членів Академії ознайомиться з фільмами зі списку і ухвалить рішення про те, які п`ять з них будуть номіновані на "Оскар".

Повний список номінантів на премію "Оскар" 2008 року буде оголошено 22 січня. Церемонія вручення премії відбудеться 24 лютого.

Lenta.ru

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