В американському штаті Пенсільванія церковного скарбника звинуватили в тому, що він вкрав понад 150 тисяч доларів і «спустив» їх на порно.
Про це повідомляє WPXI.
Встановлено, що 56-річний Гленн Йотерс 12 років пропрацював скарбником і останні чотири роки крав гроші, що призначалися для оплати рахунків та інших потреб церкви міста Юніті Тауншип. Гроші він витрачав на еротичних сайтах.
Однак в результаті церковнослужителі виявили ряд неоплачених рахунків. Йотерс зізнався поліції, що страждав залежністю від порносайтів.
На цьому тижні йому пред'явили звинувачення у крадіжці шляхом обману. Судове розслідування триває.
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