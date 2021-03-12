56-річний Гленн Йотерс зізнався поліції, що страждав залежністю від порносайтів.

Чоловік 12 років пропрацював скарбником у церкві / фото Pixabay

В американському штаті Пенсільванія церковного скарбника звинуватили в тому, що він вкрав понад 150 тисяч доларів і «спустив» їх на порно.

Про це повідомляє WPXI.

Встановлено, що 56-річний Гленн Йотерс 12 років пропрацював скарбником і останні чотири роки крав гроші, що призначалися для оплати рахунків та інших потреб церкви міста Юніті Тауншип. Гроші він витрачав на еротичних сайтах.

Однак в результаті церковнослужителі виявили ряд неоплачених рахунків. Йотерс зізнався поліції, що страждав залежністю від порносайтів.

На цьому тижні йому пред'явили звинувачення у крадіжці шляхом обману. Судове розслідування триває.

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Автор: УНІАН