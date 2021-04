Максимально Dragon Capital тримав близько 10-11% акцій "Мотор Січі".

Скупка акцій "Мотор Січ" компанією Dragon Capital почалася в 2014 році – після того, як The Bank of New York Mellon (США) згорнув свою GDR програму по акціях "Мотор Січі" (станом на березень 2014 тримав 234 тис. акцій, тобто більше 11%), саме компанії Dragon Capital скуповували ці акції в другому півріччі 2014 і в середині 2016 (як раз в період продажу Богуслаєвим належного безпосередньо йому пакету).

Про це з посиланням на Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України (SMIDA) повідомляє РБК-Україна.

"Максимально Dragon Capital тримав близько 10-11% акцій "Мотор Січі". 7 червня 2017 кіпрська DRGN Limited продала белізькому офшору Twinstar Holdings S. A. 6,23% акцій на суму 340 млн грн за ціною 2625 грн за штуку. В результаті прибуток компанії склав понад 50 млн грн. Всього ж за 2014-2016 роки компанії з групи Dragon Capital купили не менше 300 тис. акцій (14% від загального числа) на суму не менше 659 млн грн",- наголошується в розслідуванні.

Нагадаємо, сьогодні 60,5% акцій "Мотор Січ" обліковуються саме на рахунках, відкритих в депозитарній установі компанії СП ТОВ "Драгон Капітал".

При цьому автори відзначають, що на рахунку у СП ТОВ "Драгон Капітал" є акції, що належать в тому числі Skyrizon Aircraft Holdings Limited, яка потрапила під санкції, а також Business House Helena, AG, Enfields Trade & Capital Corp., Waldo Trade Ltd., Granum Corporation, які підконтрольні також включеній до санкційного списку Beijing Skyrizon. При цьому рахунки принаймні трьох з них - Granum Corporation, Business House Helena і Enfields Trade & Capital Corp. послідовно відрізняються на один номер (69, 70, 71), що свідчить про те, що вони відкривалися в один час, вирогідно, з метою розміщення акцій підприємства.

Крім того, президент "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв, який заперечував факт продажу підприємства, в 2016 році задекларував інвестиційний дохід у розмірі 1,66 млрд грн. Одночасно з цим кількість цінних паперів АТ "Мотор Січі" в його декларації зменшилася з 328 587 акцій до 21 598.

Директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич зазначає, що сьогодні на державному рівні не обговорюється роль двох ключових фігур, "завдяки" яким Україна опинилася на такій політичній розтяжці.

"В'ячеслав Богуслаєв і Томаш Фіала мають повний масив даних щодо всіх деталей угод - походження грошей - логістики дроблення і передачі пакетів акцій, кінцеві дані своїх контрагентів і їхні зв'язки з державними компаніями КНР і Росії, могли б допомогти Україні захистити свої інтереси в арбітражі, де ціна питання майже 100 млрд грн. Це при тому, що продаж акцій відбувався через офшори, і податки в Україні за цими операціями заплачені не були. Однак ні РНБО, ні інші офіційні органи та особи держави в публічній площині не піднімають питання необхідності встановлення винних і причетних до продажу стратегічного підприємства, яке тепер держава змушена націоналізувати, несучи відчутні витрати", – вважає економіст.

Нагадаємо, в лютому Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відкрила справу щодо депозитарної установи ТОВ "Драгон Капітал", на рахунках якого в цінних паперах розміщені акції "Мотор Січі" – комісією відкрито справу за порушення вимог "Положення про проведення депозитарної діяльності".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Іван Бойко