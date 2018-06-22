Найгірше кампанія з вибору свого лікаря проходить у Сумській області – заступник глави МОЗ

Щодня приблизно 200 тисяч українців обирають собі лікаря.

Заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк заявляє, що найгірше кампанія з вибору громадянами лікарів проходить у Сумській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

Ковтонюк нагадав, що національна кампанія «Лікар для кожної сім’ї» розпочалася у квітні. За його словами, з цього часу вже 9,2 млн українців обрали свого лікаря. «Щодня приблизно 200 тисяч українців обирають собі лікаря», - додав він.

Водночас, підкреслив Ковтонюк, кампанія проходить нерівномірно по країні. Так, лідерами за кількістю громадян, які обрали своїх лікарів, є Вінницька, Харківська, Полтавська, Чернівецька та Житомирська області.

Водночас серед аутсайдерів, зауважив представник МОЗ, Сумська, Черкаська, Закарпатська, Одеська та Запорізька області. «В Сумській області, на жаль, ситуація поки що найгірша. Дуже повільно йде кампанія, і це викликає певне занепокоєння. Адже це фактично позбавлення медиків кращих умов роботи, кращого доходу, а пацієнтів - кращого обслуговування», - сказав Ковтонюк.

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Як повідомляв УНІАН, 2 квітня в рамках медичної реформи в Україні розпочалася національна кампанія «Лікар для кожної сім’ї», в рамках якої громадяни можуть обрати терапевтів, педіатрів чи сімейних лікарів, заклади яких підключились до електронної системи охорони здоров’я. За даними МОЗ, усі послуги, які надають ці лікарі, будуть 100% покриватися з державного бюджету.

З 2018 року заклади первинної медичної допомоги, які уклали контракти з Національною службою здоров’я України, мають отримувати фінансування за новою моделлю - щорічну фіксовану виплату за обслуговування кожного пацієнта, з яким лікарі цього закладу підписали декларації.

25 квітня Кабінет міністрів затвердив тариф на оплату медичних послуг первинної медичної допомоги в розмірі 370 грн на рік за обслуговування одного пацієнта.