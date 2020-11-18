Цибуля і часник не захищають людину від захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19.
Про це розповіла інфекціоніст Ольга Голубовська. Відповідне відео опубліковане в Telegram-каналі "Коронавірус_інфо".
"Звичайно ж, не захищає", - відповіла лікар на запитання, чи захищає від коронавірусу цибуля, часник і алкоголь.
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"Річ у тому, що у цих речовинах дійсно містяться природні фітонциди... Вони якимось чином можуть вплинути гіпотетично на концентрацію цього вірусу. Але, я ще раз повторюю, що це абсолютно не панацея", - розповіла Голубовська.
Вона нагадала, що при коронавірусній хворобі саме імунна система викликає ураження легенів, й не тільки легенів. Тому важливо підтримувати імунітет.
"Цибуля і часник — це взагалі добре для здоров'я — як гуляти, займатися спортом, вести здоровий спосіб життя і харчуватися. Харчування має велике значення, збалансоване. Тому що люди повинні отримувати адекватну кількість всіх вітамінів. У нас дійсно дефіцит вітаміну D у багатьох", - наголосила інфекціоніст.
Тому в багатьох країнах світу рекомендують приймати вітамін D, але потрібно пам'ятати, що його надлишок може завдати шкоди організму.
Заяви Голубовської про коронавірус
- Раніше Голубовська заявляла, що коронавірусна хвороба вражає практично всі органи й системи організму людини. Передусім йдеться про легеневу систему, внаслідок чого надалі розвивається фіброз легень.
- Лікар говорила, що вакцина від COVID-19 стане доступною для населення не раніше кінця 2021 року.
- За її спостереженнями, з початку осені в Україні помітно погіршився перебіг COVID-19.
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