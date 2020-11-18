За словами лікаря, сподіватися, що алкоголь, цибуля і часник допоможуть захиститися від коронавірусу, не варто.

Цибуля і часник не захищають людину від захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Про це розповіла інфекціоніст Ольга Голубовська. Відповідне відео опубліковане в Telegram-каналі "Коронавірус_інфо".

"Звичайно ж, не захищає", - відповіла лікар на запитання, чи захищає від коронавірусу цибуля, часник і алкоголь.

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"Річ у тому, що у цих речовинах дійсно містяться природні фітонциди... Вони якимось чином можуть вплинути гіпотетично на концентрацію цього вірусу. Але, я ще раз повторюю, що це абсолютно не панацея", - розповіла Голубовська.

Вона нагадала, що при коронавірусній хворобі саме імунна система викликає ураження легенів, й не тільки легенів. Тому важливо підтримувати імунітет.

"Цибуля і часник — це взагалі добре для здоров'я — як гуляти, займатися спортом, вести здоровий спосіб життя і харчуватися. Харчування має велике значення, збалансоване. Тому що люди повинні отримувати адекватну кількість всіх вітамінів. У нас дійсно дефіцит вітаміну D у багатьох", - наголосила інфекціоніст.

Тому в багатьох країнах світу рекомендують приймати вітамін D, але потрібно пам'ятати, що його надлишок може завдати шкоди організму.

Заяви Голубовської про коронавірус

Раніше Голубовська заявляла, що коронавірусна хвороба вражає практично всі органи й системи організму людини. Передусім йдеться про легеневу систему, внаслідок чого надалі розвивається фіброз легень.

Лікар говорила, що вакцина від COVID-19 стане доступною для населення не раніше кінця 2021 року.

За її спостереженнями, з початку осені в Україні помітно погіршився перебіг COVID-19.

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Автор: Ольга Робейко