За її словами, багато тих, хто був у контакті з хворим на коронавірус, виходять на роботу, в магазини, без масок наближаються до інших людей.

Важливо, аби контакті особи з інфікованими на коронавірус залишалися вдома, інакше передавання COVID-19 буде важко зупинити.

Читайте такожЯкщо нічого не робити, то до лютого у нас перехворіє 10 мільйонів осіб на COVID-19 - ГеращенкоПро це сказала інфекціоніст і медичний експерт ЮНІСЕФ Катерина Булавінова, передає ТСН. "Якщо людина перебувала у контакті з хворим на коронавірус чи з тим, хто має підозру, треба залишатися вдома. Інакше цей ланцюг не можна буде розірвати, буде безперервне перезапускання. На жаль, багато тих, хто був у контакті, виходять на роботу, в магазини, без масок наближаються бизько один до одного. Саме тому не важливо, чи це будній, чи вихідний, ті чи інші заходи, якщо люди будуть ходити без масок, близько наближатися один до одного, маючи симптоми, то все буде постійно продовжуватися", - заявила Булавінова.

За її словами, позиція ЮНІСЕф у тому, що потрібні більш жорсткі карантинні заходи.

"Перша причина - розвантажити лікарні. Вільних кисневих точок залишається мало, а в деяких містах - немає. По-друге, протягом цього періоду (локдан - Ред) щось зробити, бо сам по собі локдаун просто все відтерміновує. Наприклад, підготувати кисень, який є дуже важливим, щоб пережити коронавірус", - наголосила Булавінова.

Коронавірус в Україні

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Автор: УНІАН