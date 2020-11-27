Важливо, аби контакті особи з інфікованими на коронавірус залишалися вдома, інакше передавання COVID-19 буде важко зупинити.
Читайте такожЯкщо нічого не робити, то до лютого у нас перехворіє 10 мільйонів осіб на COVID-19 - ГеращенкоПро це сказала інфекціоніст і медичний експерт ЮНІСЕФ Катерина Булавінова, передає ТСН. "Якщо людина перебувала у контакті з хворим на коронавірус чи з тим, хто має підозру, треба залишатися вдома. Інакше цей ланцюг не можна буде розірвати, буде безперервне перезапускання. На жаль, багато тих, хто був у контакті, виходять на роботу, в магазини, без масок наближаються бизько один до одного. Саме тому не важливо, чи це будній, чи вихідний, ті чи інші заходи, якщо люди будуть ходити без масок, близько наближатися один до одного, маючи симптоми, то все буде постійно продовжуватися", - заявила Булавінова.
За її словами, позиція ЮНІСЕф у тому, що потрібні більш жорсткі карантинні заходи.
"Перша причина - розвантажити лікарні. Вільних кисневих точок залишається мало, а в деяких містах - немає. По-друге, протягом цього періоду (локдан - Ред) щось зробити, бо сам по собі локдаун просто все відтерміновує. Наприклад, підготувати кисень, який є дуже важливим, щоб пережити коронавірус", - наголосила Булавінова.
Коронавірус в Україні
- Вводити локдаун в Україні потрібно на два місяці - епідеміолог
- Ефективність карантину вихідного дня можна буде оцінити наступного тижня - Степанов
- Карантин вихідного дня не показав ефективності, необхідний локдаун - Держспоживслужба
- У стаціонарах Києва у важкому стані перебувають більш як 850 хворих на COVID-19
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram