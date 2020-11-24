Адміністративний протокол складається на місці і людина зобов'язана оплатити.

В Україні за перші чотири дні дії нових штрафів щодо відсутності медичної маски в громадських місцях співробітники поліції оштрафували понад дві тисячі порушників.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив радник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Іван Варченко. Він зазначив, що адміністративний протокол складається на місці і людина зобов'язана оплатити.

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"Що стосується нових юридичних обставин, які з'явилися в зв'язку з новою нормою кодексу України про адміністративні правопорушення та стосуються фізичних осіб, штраф від 170 до 255 грн накладається на місці, адміністративний протокол тут же складається на місці і людина зобов'язана оплатити", - сказав він.

Як зазначив радник Авакова, на людей, які відмовляються платити, очікують неприємності:

"Далі виконавче провадження, проблеми для людини за несплачений штраф можуть бути в зв'язку з роботою по цьому виконавчому провадженню, коли людина не матиме можливості скористатися якимись привілеями і можливостями і таке інше".

Варченко уточнив, що за чотири дні дії нової статті Кодексу України про адміністративні правопорушення складено близько 2200 таких адміністративних протоколів.

"Це значно більше, ніж складалося дотепер. Ми розуміємо, що насправді ці штрафи можуть бути дієвим засобом. Хоча ми виходимо з того, що поліція проводить перш за все роз'яснювальну роботу, пояснюючи людям, що треба надягати маски. Лише у випадку зухвалої відмови дотримуватися норм законів та адміністративних актів, накладається штраф", - додав радник глави МВС.

Штрафи за неносіння масок в Україні

19 листопада президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою 6 листопада закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню COVID-19, яким запроваджуються штрафи за неносіння масок в громадських місцях.

За перебування у громадських будівлях, транспорті під час дії карантину без респіраторів або масок, що закривають ніс та рот, загрожує штраф до 255 грн.

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Автор: Андрій Василюк