За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 255), Запорізькій (1 086), м. Київ (980), Одеській (976) та Київській (961) областях.

В Україні за добу виявлено 13 882 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 684 дитини та 615 медпрацівників.

Читайте такожЗеленський розповів про перший етап вакцинації українців від COVID-19 (відео)Про це йдеться в Телеграм-каналі Коронавірус-інфо.

Як йдеться в повідомленні, за добу було госпіталізовано 1 818 осіб; летальних випадків зафіксовано 229; при цьому одужало 8 420 осіб; здійснено тестувань за добу – 75 396 (зокрема методом ПЛР – 45 438, методом ІФА – 29 958).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 661 858 осіб;

одужало – 307 778 осіб;

летальних випадків – 11 492;

проведено ПЛР-тестувань – 4 324 463.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 255), Запорізькій (1 086), м. Київ (980), Одеській (976) та Київській (961) областях.

Коронавірус в регіонах

м. Київ – 62 620 випадків;

Вінницька область – 15 984 випадки;

Волинська область – 22 516 випадків;

Дніпропетровська область – 31 861 випадок;

Донецька область – 20 868 випадків;

Житомирська область – 27 368 випадків;

Закарпатська область – 22 150 випадків;

Запорізька область – 26 328 випадків;

Івано-Франківська область – 33 409 випадків;

Київська область – 33 262 випадки;

Кіровоградська область – 4 557 випадків;

Луганська область – 5 793 випадки;

Львівська область – 42 874 випадки;

Миколаївська область – 16 229 випадків;

Одеська область – 39 742 випадки;

Полтавська область – 19 679 випадків;

Рівненська область – 28 860 випадків;

Сумська область – 24 811 випадків;

Тернопільська область – 26 329 випадків;

Харківська область – 52 538 випадків;

Херсонська область – 9 141 випадок;

Хмельницька область – 27 114 випадків;

Черкаська область – 19 826 випадків;

Чернівецька область – 32 067 випадків;

Чернігівська область – 15 932 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

24 листопада коронавірус виявили у 12287 осіб, зафіксовано 188 летальних випадків, 8298 пацієнтів одужали.

Новини по темі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла