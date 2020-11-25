В Україні зростає кількість хворих на коронавірус \ фото REUTERS

В Україні за добу виявлено 13 882 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 684 дитини та 615 медпрацівників.

Читайте такожЗеленський розповів про перший етап вакцинації українців від COVID-19 (відео)Про це йдеться в Телеграм-каналі Коронавірус-інфо. 

Як йдеться в повідомленні, за добу було госпіталізовано 1 818 осіб; летальних випадків зафіксовано 229; при цьому одужало 8 420 осіб; здійснено тестувань за добу – 75 396 (зокрема методом ПЛР – 45 438, методом ІФА – 29 958).

За весь час пандемії в Україні 

  • захворіло – 661 858 осіб;
  • одужало – 307 778 осіб;
  • летальних випадків – 11 492;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 324 463.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  Дніпропетровській (1 255), Запорізькій (1 086), м. Київ (980), Одеській (976) та Київській (961) областях.

Коронавірус в регіонах

  • м. Київ – 62 620 випадків;
  • Вінницька область – 15 984 випадки;
  • Волинська область – 22 516 випадків;
  • Дніпропетровська область – 31 861 випадок;
  • Донецька область – 20 868 випадків;
  • Житомирська область – 27 368 випадків;
  • Закарпатська область – 22 150 випадків;
  • Запорізька область – 26 328 випадків;
  • Івано-Франківська область – 33 409 випадків;
  • Київська область – 33 262 випадки;
  • Кіровоградська область – 4 557 випадків;
  • Луганська область – 5 793 випадки;
  • Львівська область – 42 874 випадки;
  • Миколаївська область – 16 229 випадків;
  • Одеська область – 39 742 випадки;
  • Полтавська область –  19 679 випадків;
  • Рівненська область – 28 860 випадків;
  • Сумська область – 24 811 випадків;
  • Тернопільська область – 26 329 випадків;
  • Харківська область – 52 538 випадків;
  • Херсонська область – 9 141 випадок;
  • Хмельницька область – 27 114 випадків;
  • Черкаська область – 19 826 випадків;
  • Чернівецька область – 32 067 випадків;
  • Чернігівська область – 15 932 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

24 листопада коронавірус виявили у 12287 осіб, зафіксовано 188 летальних випадків, 8298 пацієнтів одужали.

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Автор: Ірина Погоріла