Найвища смертність від COVID-19 минулої доби була у Київській області та Києві.

Станом на ранок 14 листопада в Україні виявили ще 12524 нових інфікованих COVID-19. 4962 особи одужали, тоді як 191 помер від ускладнень.

Про це йдеться у ранкових даних МОЗ у Telegram і системи моніторингу поширення вірусу РНБО.

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1 525 громадян довелося госпіталізувати.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1053), Запорізькій (805), Одеській (758), Харківській (749) та Київській (698) областях.

Найвища смертність від COVID-19 минулої доби була у Київській області (21) та Києві (12).

Всього в Україні з початку пандемії захворіли 525176 громадян, з них одужали 238811, а померли 9508.

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Автор: УНІАН