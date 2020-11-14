Станом на ранок 14 листопада в Україні виявили ще 12524 нових інфікованих COVID-19. 4962 особи одужали, тоді як 191 помер від ускладнень.
Про це йдеться у ранкових даних МОЗ у Telegram і системи моніторингу поширення вірусу РНБО.
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1 525 громадян довелося госпіталізувати.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1053), Запорізькій (805), Одеській (758), Харківській (749) та Київській (698) областях.
Найвища смертність від COVID-19 минулої доби була у Київській області (21) та Києві (12).
Всього в Україні з початку пандемії захворіли 525176 громадян, з них одужали 238811, а померли 9508.
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