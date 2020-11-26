Якщо не почати вживати жорсткіших заходів, то до лютого 2021 року на коронавірус перехворіє 10 мільйонів українців.
Про це в ефірі 24 каналу розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Зараз є величезна хвиля захворюваності, тому якщо нічого не робити, то до лютого у нас перехворіє 10 мільйонів осіб", – підкреслив він.
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На думку Антона Геращенка, на наступному засіданні Кабміну питання "радикального локдауну" знову винесуть для прийняття рішення.
"Карантин з пакетом компенсацій для малого та середнього бізнесу, для найманих працівників. Але в тих випадках, коли бізнес буде обмежений у своїй діяльності», - пояснив він.
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Карантин вихідного дня в Україні
- 11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.
- Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.
- 17 листопада Рада провалила голосування за рекомендацію Кабміну скасувати карантин вихідного дня.
- 25 листопада у Кабміні допустили запровадження тотального карантину на новорічні свята.
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