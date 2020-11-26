На думку Антона Геращенка, на наступному засіданні Кабміну питання "радикального локдауну" знову винесуть для прийняття рішення.

Якщо не почати вживати жорсткіших заходів, то до лютого 2021 року на коронавірус перехворіє 10 мільйонів українців.

Про це в ефірі 24 каналу розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Зараз є величезна хвиля захворюваності, тому якщо нічого не робити, то до лютого у нас перехворіє 10 мільйонів осіб", – підкреслив він.

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На думку Антона Геращенка, на наступному засіданні Кабміну питання "радикального локдауну" знову винесуть для прийняття рішення.

"Карантин з пакетом компенсацій для малого та середнього бізнесу, для найманих працівників. Але в тих випадках, коли бізнес буде обмежений у своїй діяльності», - пояснив він.

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Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.

Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.

17 листопада Рада провалила голосування за рекомендацію Кабміну скасувати карантин вихідного дня.

25 листопада у Кабміні допустили запровадження тотального карантину на новорічні свята.

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Автор: Денис Прядко