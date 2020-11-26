Геращенко підкреслив, що зараз в Україні йде величезна хвиля захворюваності на COVID-19 / фото УНІАН, Сергій Чузавков

Якщо не почати вживати жорсткіших заходів, то до лютого 2021 року на коронавірус перехворіє 10 мільйонів українців.

Про це в ефірі 24 каналу розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Зараз є величезна хвиля захворюваності, тому якщо нічого не робити, то до лютого у нас перехворіє 10 мільйонів осіб", – підкреслив він.

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На думку Антона Геращенка, на наступному засіданні Кабміну питання "радикального локдауну" знову винесуть для прийняття рішення.

"Карантин з пакетом компенсацій для малого та середнього бізнесу, для найманих працівників. Але в тих випадках, коли бізнес буде обмежений у своїй діяльності», - пояснив він.

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Автор: Денис Прядко