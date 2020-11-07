Рішення про продовження лікування пацієнта з COVID-19 вдома ухвалює лікар на підставі стійкої тенденції до нормалізації лабораторних показників.

Пацієнтів з COVID-19 можуть виписувати з лікарень, якщо захворювання вже не становить загрози його життю.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, інформуючи про умови і покази, за яких можна виписувати хворих на COVID-19 зі стаціонарів для продовження лікування вдома в умовах самоізоляції.

«Рішення про виписку приймає лікуючий лікар на підставі відсутності або зменшення клінічних ознак захворювання, а також на підставі стійкої тенденції до нормалізації лабораторних показників. Рішення приймає безпосередньо лікар-спеціаліст», - сказав Степанов.

За його словами, лікар може прийняти рішення про виписку пацієнта, якщо критичний період перебігу хвороби вже завершився, і хворому вже не потрібно постійно перебувати під наглядом лікаря.

«Якщо немає потреби знаходитися в лікарні, тобто немає ніякої загрози життю, і ви дійсно можете продовжити лікування в амбулаторних умовах, знаходячись вдома і приймаючи ліки, - це набагато краще, ніж перебувати в лікарні», - зазначив міністр.

Він додав, що в будь-якому медзакладі є «внутрішня лікарняна інфекція», тому хворим краще перебувати вдома.

«Також хочу зазначити, що пацієнти, у яких був підтверджений COVID-19, перестають бути розповсюджувачами інфекції, тобто вже не заражають іншу людину, за таких умов: коли після 10 днів лікування зробили ПЛР-тест, і він негативний, або якщо немає клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом трьох днів, рахуючи з 10-го дня вашого захворювання. Тобто прохворіли 10 днів і потім вже у вас немає ніяких клінічних ознак три дні, незалежно від того, чи у вас позитивний, чи негативний тест, чи робили ви його, чи ні, - ви вже не є тією людиною, яка може інфікувати», - пояснив Степанов.

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Автор: Інна Андаліцька