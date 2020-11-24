В Україні за час епідемії виявили майже 650 тисяч випадків коронавірусу.

В Україні стрімко зростає число хворих COVID-19, але в уряді почали говорити про терміни надходження в країну перших партій вакцини.

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Коронавірус в Україні - статистика 24 листопада

Станом на ранок 24 листопада за минулу добу коронавірус в Україні виявили у 12287 осіб, зафіксовано 188 летальних випадків, 8298 пацієнтів одужали.

Зокрема, захворіли 533 дитини та 570 медпрацівників.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 647976 осіб, з них 299358 одужали, летальних випадків - 11263. Активними хворими залишаються 348618 пацієнтів.

Коронавірус у Києві - статистика 24 листопада

Станом на ранок 24 листопада у Києві зафіксовано 1 422 нових випадки коронавірусу за добу.

Це новий коронавірусний рекорд, такої цифри з початку пандемії ще не було. Це на 210 випадків більше, ніж 23 листопада (1 212 інфікованих).

Всього в Києві підтверджено 61 640 випадків COVID-19.

З початку епідемії в Києві видужала 21091 людина (347 за добу), померли 1173 людини (31 за добу).

Коронавірус у світі - статистика 24 листопада

За даними інституту Джона Хопкінса (США), станом на ранок 24 листопада у світі зафіксовано понад 59 млн випадків зараження коронавірусом (59 175 309). 1 млн 396 403 випадки виявилися смертельними.

Найбільше випадків зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Франції та РФ.

Водночас майже 38 млн хворих одужали (37 897 475).

Прогноз по коронавірусу

У Національній академії наук спрогнозували, як розвиватиметься ситуація з коронавірусом в Україні цього тижня.

Вчені вважають, що в країні з 23 по 29 листопада число підтверджених випадків захворювання зросте до 729421, тобто - на 94 тисячі.

Коли в Україні з'явиться вакцина від коронавірусу

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова після 7 грудня 2020 року стане відомо, коли відбудеться поставка в Україну перших партій вакцин від коронавірусу в рамках міжнародної ініціативи COVAX.

"Ми ведемо переговори з різними компаніями, на різних стадіях підписання документів з усіма провідними компаніями, які виготовляють і розробляють вакцини. Хочу підкреслити - у світі немає ще жодної вакцини, яка зареєстрована. Але з усіма компаніями - Pfizer, Moderna, AstraZeneca, китайська компанія Sinopharm, Johnson & Johnson - з усіма ми ведемо переговори і знаходимося на різних стадіях підписання договорів", - сказав він.

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Автор: Дмитро Захаров