За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві - 1364.

В Україні за минулу добу на коронавірусну інфекцію COVID-19 захворіли майже 14496 осіб.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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«Друзі, другий день поспіль маємо позитивну статистику. Кількість осіб, які одужали від коронавірусу, за останню добу становить 15372 особи. Ця цифра перевищує кількість осіб, які захворіли, - 14496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 3 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 745 дітей та 614 медпрацівників», - написав він.

Також за минулу добу госпіталізовані – 1739 осіб; летальних випадків – 243; одужали – 15372 особи; здійснено тестувань за добу – 72678 (зокрема методом ПЛР – 47172, методом ІФА – 25506).

За весь час пандемії в Україні захворіли – 772760 осіб; одужали – 384426 осіб; летальних випадків – 12960; проведено ПЛР-тестувань – 4654206.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1364), Запорізькій (1060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях.

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Кількість захворювань в регіонах:

Київ – 75376 випадків;

Вінницька область – 17988 випадків;

Волинська область – 25121 випадок;

Дніпропетровська область – 40966 випадків;

Донецька область – 24175 випадків;

Житомирська область – 30630 випадків;

Закарпатська область – 23880 випадків;

Запорізька область – 33615 випадків;

Івано-Франківська область – 38080 випадків;

Київська область – 40427 випадків;

Кіровоградська область – 5701 випадок;

Луганська область – 6610 випадків;

Львівська область – 48144 випадки;

Миколаївська область – 19894 випадки;

Одеська область – 47920 випадків;

Полтавська область – 23926 випадків;

Рівненська область – 32223 випадки;

Сумська область – 31184 випадки;

Тернопільська область – 28673 випадки;

Харківська область – 57267 випадків;

Херсонська область – 11087 випадків;

Хмельницька область – 30943 випадки;

Черкаська область – 24776 випадків;

Чернівецька область – 34432 випадки;

Чернігівська область – 19722 випадки.

Локдаун в Україні: що відомо

11 листопада Кабінет міністрів прийняв рішення про відмову від адаптивного карантину та введення карантину вихідного дня. Зокрема, у вихідні дні додатково до обмежень, передбачених у будні, була заборонена діяльність закладів харчування, торгових центрів, культурних закладів, спортзалів, фітнес-центрів, закладів розміщення, у тому числі готелів (крім тих, що виконують соціальні функції). З 10:00 до 12:00 - пріоритетні години для обслуговування пенсіонерів. Карантин вихідного дня діяв до 30 Листопада.

2 грудня прем'єр Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів не буде продовжувати дію карантину вихідного дня, водночас на території всієї країни діятимуть обмеження "помаранчевої" зони.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко пропонує запланувати двотижневий локдаун, прив'язаний до новорічних свят, і відмовитися на Різдво і Новий рік від масових заходів.

25 листопада Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів готується до можливого введення жорсткого карантину під час зимових свят.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення в Україні повного локдауну на 3-4 тижні якомога швидше.

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Автор: Денис Прядко